Le MotoGP dévoile son Hall of Fame avec une soirée de gala !

Le MotoGP a célébré ses légendes, avec la création de son Hall of Fame, dévoilé hier à l'occasion du Grand Prix de Misano. Une soirée de gala était organisée, avec sur le tapis rouge rien de moins que 23 titres de champion du monde MotoGP, et plus de 300 victoires en catégorie reine.

Il y avait du beau monde sur le tapis rouge du Teatro Amintore Galli de Rimini.

C'est dans le cadre du Grand Prix de Saint-Marin, qui a lieu ce week-end sur le tracé de Misano, que le MotoGP a célébré ses légendes avec la présentation de son nouveau Hall of Fame.

Au total, 23 titres de champion du monde MotoGP étaient représentés, et plus de 300 victoires en catégorie reine.

C'est l'Histoire du sport moto qui avait rendez-vous ce jeudi à Rimini.

Les pilotes aujourd'hui disparus n'ont pas été oubliés et même intronisés en premiers : Umberto Massetti, Geoff Duke, John Surtees, Mike Hailwood, Phil Read et Barry Sheene.

Le gratin du MotoGP à travers les décennies

Le moment vint ensuite de célébrer tous ceux qui ont pu assister à la soirée ou envoyer leurs messages à la cérémonie à commencer par Giacomo Agostini, huit fois Champion du Monde avec 68 victoires, Kenny Roberts, premier Champion américain, avec trois titres MotoGP, Freddie Spencer, double Champion en une année et plus jeune pilote MotoGP de l'époque, Eddie Lawson, Champion avec deux écuries dans les années 1980, Wayne Rainey, trois fois Champion d'affilée, et son rival Kevin Schwantz, avec 25 victoires MotoGP et le titre 1993 à son palmarès.

Vint enfin le tour de Mick Doohan Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, triple Champion du Monde MotoGP, puis la star locale, la légende Valentino Rossi, et ses sept titres de champion du monde MotoGP.

Le MotoGP a également profité de la soirée pour dévoiler le nouveau look de son trophée emblématique, la Tour des Champions. La colonne verticale est composée de 76 plaques (à ce jour) en acier, gravées du nom des champions du monde et assemblées. Un trophée emblématique.

