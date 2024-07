Le scooter Peugeot XP400 ALLURE se propose comme le tube de l’été

Pour une durée limitée, le XP400 ALLURE est disponible à partir de 6 999€ TTC. De plus, une option de location avec Option d'Achat est proposée, permettant d'acquérir ce modèle pour seulement 99€ par mois après un premier loyer de 1 699€ à la livraison. Cette offre promotionnelle est valable jusqu'au 30 septembre 2024.

Le XP400 ALLURE se distingue par son design moderne et ses caractéristiques haut de gamme. Le pare-brise transparent et le plancher en aluminium renforcé montrent l'attention portée aux détails et à la qualité de fabrication. La signature lumineuse à LED, avec des DRL en forme de canines à l’avant et les trois griffes à l’arrière, ajoute une touche dynamique et audacieuse.

Ce scooter, fruit de l’expertise des ingénieurs Peugeot Motocycles, est entièrement fabriqué en France. Son moteur développe 26,5 kW (36,7 cv) à 8 150 tr/min et offre un couple de 38,1 Nm à 5400 tr/min, garantissant les meilleures performances de sa catégorie. La technologie LFE permet une conduite plus agréable, moins bruyante et plus économe.

La suspension avant est assurée par une fourche inversée de 140 mm de débattement et l’arrière par un amortisseur, offrant un confort optimal sur tous types de routes. Le freinage est performant grâce à un double disque de 295 mm à l’avant et un disque de 240 mm à l’arrière, avec double ABS couplé CBS.

Pour assurer une conduite en toute sécurité, les warnings s'activent automatiquement en cas de freinage d'urgence. Les jantes à bâtons chaussées de pneus 110/70-17 à l’avant et 160/60-15 à l’arrière offrent une adhérence comme une stabilité optimales, que ce soit sur les grandes routes ou les chemins de campagne.

Le XP400 ALLURE est la solution pour ceux qui recherchent une alternative aux scooters urbains classiques et aux motos. Il combine la maniabilité nécessaire en ville avec la puissance requise pour des trajets plus longs, répondant aux besoins des citadins et des aventuriers.