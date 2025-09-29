Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Royal Enfield

Les Royal Enfield Classic 350, Guerrilla 450, Himalayan 450 et Super Meteor 650 en promo !

Avec l’arrivée prochaine des modèles 2026, les bonnes affaires sur les millésimes 2025 commencent à fleurir chez les différents constructeurs. Du côté de Royal Enfield, ce sont les Classic 350, Guerrilla 450, Himalayan 450 et Super Meteor qui profitent de remises allant jusqu’à 600 euros.

Il y a de bonnes affaires à faire jusqu’à la fin de l’année chez Royal Enfield.

Le constructeur indien va tenter d’écouler les stocks de quatre des modèles de sa gamme en proposant des remises allant jusqu’à 600 euros sur les tarifs, également valables sous forme d’avantages client.

La Royal Enfield Classic 350 est ainsi remisée de 450 euros jusqu’au 31 décembre prochain. Une offre valable sur toutes les déclinaisons hormis la Goan et les nouveaux coloris. Elle prend la forme d’une remise immédiate sur le tarif de la moto, en accessoires ou vêtements Royal Enfield.

Le second modèle de la gamme Royal Enfield à profiter de cette offre est la Guerrilla 450. Le roadster indien de moyenne cylindrée est même le modèle sur laquelle la remise immédiate est la plus importante : 600 euros. L’offre s’applique sur le tarif de la moto mais aussi sous forme d’accessoires ou vêtements officiels Royal Enfield.

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de trails, la Royal Enfield Himalayan 450 est aussi concernée par cette promo, avec quant à elle une remise (ou un avantage client sur les accessoires et vêtements) de 450 euros.

Enfin, l’ultime modèle qui profite de l’offre commerciale est la Super Meteor 650. Le twin au design rétro profite d’une remise de 500 euros applicable à la fois sur le tarif catalogue de la moto, sur les accessoires ou sur les vêtements.

Toutes ces offres promotionnelles sont valables jusqu’à la fin de l’année 2025 dans les concessions Royal Enfield participantes.

