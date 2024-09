Marché moto et scooter en août : Yamaha devance Honda, Kawasaki se replace, Kymco, Triumph et Voge dans le vert

Après un mois de juillet dans le vert pour le marché des deux-roues de 125 cm3 et plus (+ 7,5 %), le mois d’août s’est avéré moins réjouissant pour le secteur, avec des ventes en baisse de 9,7 % par rapport à août 2023. Au total, ce sont tout de même 12 212 motos et scooters neufs de plus de 125 cm3 qui ont trouvé preneurs.

Si le contexte global a été peu favorable, Yamaha peut avoir le sourire, puisque le constructeur a chipé la première place du classement à Honda pour la seconde fois consécutive, après le mois de juillet. En août dernier, malgré une baisse de 5,2 % par rapport à août 2023, la marque aux diapasons a ainsi immatriculé 2 212 machines, contre 2 171 unités pour Honda, qui affiche pour sa part une baisse spectaculaire de 32,5 %.

Malgré une baisse générale du volume, certaines marques affichent des résultats positifs. C’est notamment le cas de Kawasaki (3ème du classement des constructeurs), qui progresse de 10,74 % avec 1 312 unités vendues, de Triumph (+ 7,2% avec 714 unités), de Kymco (+ 51,8 % avec 258 unités) et de la marque chinoise Voge (+ 32,3 % avec 176 unités vendues).

Parmi les déceptions d’août, BMW quitte le podium avec des chiffres en baisse de 20,3 %, notamment due à la baisse des immatriculations de la star de son catalogue : la nouvelle BMW R 1300 GS (159 unités). Une nouvelle génération devancée par la BMW R 1250 GS Adventure, alors que le modèle R 1300 GS Adventure commence à arriver en concession (3 immatriculations en août).

La Honda Hornet reprend les devants

Du côté des modèles, la première place reste occupée par la Honda CB750 Hornet, avec 399 immatriculations en août 2024, devant la Kawasaki Z900 (331 unités) et la Yamaha MT-07 (290 unités).

Sur le marché des scooters, c’est le Yamaha XMax 125 qui a le plus séduit les acheteurs avec 294 unités, suivi du Honda Forza 125 avec 279 unités, et du surprenant Seat Mó, qui a profité du déstockage du constructeur espagnol et des promos estivales pour prendre la troisième place. On trouve ensuite le Honda PCX 125 avec 200 unités, le Yamaha TMax 560 avec 141 immatriculations puis le Honda X-ADV 750.