La Mash FR 750 est-elle une réelle nouveauté ou simplement une copie chinoise ?

Si la Mash FR 750 n'est, certes, pas parfaite sur tous les plans, mais elle a au moins le mérite d’être cohérente par rapport à son tarif : 6 999 € (hors frais de mise en route). Et puis, on ne peut pas dire non plus que ce soit une mauvaise moto. Bien au contraire. Elle offre de bonnes sensations, elle a un comportement sain. Issue d’une mécanique éprouvée, son moteur ne devrait pas vous poser de problème de fiabilité. Et de par son équipement de qualité, elle demeure pertinente par rapport à la concurrence. Bref, vous avez largement de quoi vous faire plaisir.

Alors oui, c’est vrai que pour 500 / 600 € de plus, vous pourrez trouver des Japonaises éprouvées comme la MT-07 Pure à 7 599 € ou encore sa cousine, la Z 650 à 7 499 €. Même si aujourd’hui on peut encore dire que ces deux motos restent bien mieux finies que la Mash, elles ne possèdent pas un meilleur équipement. Ainsi, au niveau de leur fourche. la Kawa comme la Yam sont encore dotées de fourche télescopique basique. Est-ce normal en 2024 pour des grands constructeurs comme eux que des modèles phares de leur gamme roadster soient encore équipés de la sorte ? Non.

Mais finalement les vraies concurrentes de la FR 750 ce serait plutôt des CFMoto comme la 700 CL-X Heritage à 7 290 €. On est un cran au-dessus en termes de budget mais les finitions et les équipements sont de qualité supérieure.

Par contre, là où la Sima se tire peut-être une balle dans le pied, c'est avec la SRK 700 à 6 499 € de chez QJ Motor. Celle-ci possède un équipement quasi similaire, des performances identiques mais elle affiche pourtant un tarif légèrement inférieur. Peut-être que le distributeur voit une complémentarité entre les deux modèles ?

Toujours est-il que l’entreprise française croit en son produit et pense pouvoir même en vendre 500 l’année prochaine. Des volumes qui n'auraient rien à envier à des best-sellers de la catégorie comme la MT-07 par exemple.