La Mash FR 750 est-elle une réelle nouveauté ou simplement une copie chinoise ?

Le siège de la Sima se trouvant à Beaune, c’est sur les petites routes de Côte d’Or que nous avons pu effectuer ce premier contact avec la Mash FR 750. Il s’agissait donc de petites routes de campagnes sinueuses, soit le terrain de jeu idéal pour expérimenter les capacités dynamiques de la moto.

Parée pour la balade tranquille

Donc c’est parti, on fait chauffer un peu les motos le temps de sortir de la zone industrielle et on attaque les petites routes de campagnes pleines de courbes en bordure des vignes. Tout de suite, on peut se rendre compte que le moteur a du répondant dès les premières torsions de la poignée de gaz. On est donc surpris car on s’attendait plus ou moins au comportement lisse d’une Z 650. En revanche, c’est quand on monte un peu plus dans les tours qu’on sent que le moteur s'essouffle. Mais finalement quand on évolue principalement sur route, on se dit que les 74 ch chevaux de la machine sont amplement suffisants. Il faut certes cravacher le moteur si on veut avoir un peu de sensations mais au moins ce bicylindre ne vous fera jamais peur.

Ensuite lorsqu’on rentre dans les premiers virages, on voit que ces 730 sm3 sont servis par une partie cycle saine. En effet, les suspensions Kayaba couplées aux pneus Pirelli Angel GT font un super travail. La fourche et l’amortisseur filtrent tout de manière qu’aucun mouvement parasite ne vienne perturber votre conduite. On valide aussi le choix de la monture pneumatique car ils remplissent très bien leur mission, à savoir être des bons pneus routiers qui chauffent vite. On sent ici que Mash a voulu donner le comportement le plus neutre possible à sa moto afin d'attirer les jeunes permis dans sa cible.

Les motards(e)s aguerri(e)s auront plus de mal à trouver un feeling dans les virages. S’il n’y a rien à redire en termes de tenue de route, c’est plutôt au niveau des sensations que l’on peut émettre quelques réserves : on a ainsi du mal à ressentir le travail des suspensions si bien que l’on ne sait plus trop où on en est sur la prise d’angle par exemple. Autre défaut, le train avant manque de remontées d’informations. La position très droite du pilote sur la moto n’aide pas non plus.

En revanche, le freinage avant et arrière s'adapte bien à tous les usages. Il est précis et dosable. Il saura se montrer efficace aussi bien à haute vitesse qu’à basse vitesse. Comme on s’en doutait, l’ABS Bosch n’est pas intrusif du tout. Il se déclenche tardivement mais lorsqu’il agit, les retours dans les commandes restent désagréables.

Citadine

C’est en ville que la Mash 750 peut se montrer agréable à conduire. Avec son moteur souple, vous n’aurez pas trop à tricoter du sélecteur. Le twin accepte les descentes en régime sans trop broncher. Vous pouvez par exemple descendre à 2 500 / 3 000 tr/min en 5ème sans que la moto ne se mette à tousser. Elle se mettra simplement à émettre un vrombissement depuis la boîte à air au moment de la réaccélération. Mais ça ne vous surprendra pas car le son de cette dernière est assez présent à tous les régimes moteur. Le seul bémol notable en milieu citadin pourrait être un faible rayon de braquage.

Elle pourra aussi vous emmener sur autoroute même si ça ne sera clairement pas son terrain de prédilection. Roadster oblige : vous n’aurez bien entendu aucune protection au vent. En revanche, avec une boîte de vitesses qui tire assez long vous pourrez sans soucis vous calez en 6ème sans que le moteur ne hurle de trop. De plus avec son réservoir de 18 litres, il y a fort à parier que vous pourrez aisément dépasser les 200 bornes. En faisant à peu près 90 kilomètres pour cet essai nous avons consommé à peine 2 barres sur le tableau de bord alors que nous roulions à rythme soutenu.

Au final, cette FR 750 peut se montrer sur tous types de routes à partir du moment où vous roulez à un rythme tranquille et posé. Bien évidemment rien ne vous empêchera d’accélérer un petit coup pour vous procurer une montée d’adrénaline. Mais si demain vous envisagez de vous payer une session sur circuit, il faudra installer des commandes reculées pour augmenter la garde au sol limitée et des demi-guidons pour avoir plus de feelings avec le train avant de la moto. Dommage que ces pièces-là n’existent pas. Même en option.