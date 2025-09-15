Misano au calendrier MotoGP jusqu'en 2031

Le MotoGP roulera au circuit Marco Simoncelli de Misano jusqu'en 2031, au moins.

Réputé pour ses tribunes bondées et la ferveur incroyable des fans (parfois à la limite, on a pu le voir ce week-end, notamment lors de la chute de Marc Marquez) qui affluent chaque année sur le site, le tracé est un incontournable du calendrier MotoGP.

Ce nouveau contrat confirme, même s'il y avait peu de doute, que le championnat du monde MotoGP retrouvera la Riviera de Rimini, juste à l'ouest de Saint-Marin, pour cinq autres années supplémentaires de 2027 à 2031.

Une prolongation qui ravit les autorités locales : « Nous sommes fiers et ravis de continuer à accueillir le MotoGP sur notre territoire. Depuis 2007, cette réussite est le fruit d'une collaboration et d'un travail d'équipe entre la République de Saint-Marin, la région Émilie-Romagne, les municipalités de Misano Adriatico, Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria Igea Marina et le circuit de Misano. Ensemble, nous avons adopté le MotoGP comme un outil innovant et tourné vers l'avenir pour le marketing territorial. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui, après la présentation du nouveau plan de développement et d'engagement des fans du MotoGP, qui s'aligne sur nos stratégies à moyen et long terme. Nous sommes convaincus que cela permettra d'élever encore davantage le niveau et d'améliorer l'expérience à plusieurs degrés que nous pouvons offrir collectivement aux fans du monde entier. »

Du côté du MotoGP, on se réjouit également de prolonger l'aventure du GP de Saint-Marin, notamment par la voix de Carmelo Ezpeleta, le P.-D.G. de Dorna Sports : « Nous sommes ravis d'annoncer cette prolongation de cinq années à Misano. Le Grand Prix de Saint-Marin est toujours à la hauteur, avec un public vraiment passionné et une réputation de courses fantastiques qui récompensent leur amour pour notre sport. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont fait de cet événement ce qu'il est aujourd'hui, et nous nous réjouissons à l'idée de passer cinq nouvelles années à travailler avec Misano, Saint-Marin, l'Émilie-Romagne et toute la Riviera de Rimini, qui vibre au son du MotoGP chaque saison. »