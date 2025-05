Motoblouz va ouvrir encore plus de magasins !

Devenu incontournable au fil des années, le géant de l'équipement pour les motos, les motards et les motardes, Motoblouz va se diversifier en se lançant dans le développement d'un réseau de magasins physiques.

La plateforme, basée à Carvin, dans le Nord, et présente en France, mais aussi en Espagne, en Italie et au Benelux, réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 78 millions d'euros et emploie 145 collaborateurs.

Poids lourd du marché, avec près de 190 000 références disponibles en 2024 et une cible de 250 000 produits en 2026, le site marchand représente aujourd'hui près de 700 marques, couvrant tous les segments du marché. Motoblouz dispose également de cinq marques propres vendues sur la plateforme et spécialement conçues par son département R&D interne.

Un passage du virtuel au réel pour Motoblouz

L'ambition de Motoblouz est donc de déployer 100 points de contacts d'ici 2030 en France et en Europe.

Des points de vente qui seront calqués sur les magasins actuels de Motoblouz de Carvin, Seclin et Tours, avec un concept mixant physique et digital.

Bornes interactives, étiquettes électroniques, possibilité d'accès à tout le catalogue web, Click & Collect seront mis à disposition des futurs franchisés, qui profiteront également du soutien de Motoblouz pour la communication et l'organisation d’événements. L'investissement pour faire partie de l'aventure Motoblouz est estimé en 400 000 et 600 000 euros, en plus du droit d'entrée de 20 000 euros.