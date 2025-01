Rachetée, la maison d'un des fondateurs de Harley-Davidson est enfin sauvée

C'est un pan de l'Histoire de la mythique marque américaine Harley-Davidson qui vient d'être sauvé.

Le cottage écossais où est né et a grandi William C. Davidson, cofondateur de la mythique marque Harley-Davidson avec Bill Harley a en effet été racheté par le Groupe de préservation de l'héritage Davidson, le Davidson Legacy Preservation Group, qui a déboursé la somme de 70 000 £ pour s'assurer de sa préservation.

Jusqu'alors, les seules offres reçues par les anciens propriétaires avaient été émises par des promoteurs souhaitant raser la maison pour bâtir de nouveaux logements. Une hérésie pour Mike Sinclair, Maggie Sherrit et Keith Mackintosh, les anciens propriétaires, amoureux de la firme, qui les avaient donc toutes refusées.

Un cottage devenu un lieu de pèlerinage pour les passionnés de la marque Harley-Davidson

En vente depuis 2021, la maison d'enfance de William C. Davidson, entièrement restaurée de 2008 à 2012 par les anciens propriétaires, pourra donc continuer à accueillir les passionnés de la marque, qui viennent en nombre découvrir le lieu.

Membre active de ce groupe de préservation de la bâtisse afin de récolter les fonds nécessaires à son acquisition, Nyree Aitken a confié à nos confrères de Motorcycle News son ambition de développer le site afin de lui rendre son lustre d'antan, et de réaliser divers travaux et aménagement afin d'en faciliter son accès au plus grand nombre.