Résultats de la vente du 6 septembre à Niort: beaucoup d'invendus

Après un mois d'août calme, l'activité des ventes aux enchères reprenait progressivement. Le 6 septembre, c'est du côté de Niort que les amateurs de véhicules anciens étaient conviés (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici). Une soixantaine de lots étaient disponibles...

Le bilan de la vente

Le bilan global de la vente est le suivant: sur les 59 lots inscrits, 23 ne trouveront pas preneur. Si, lors de vacations mixtes, nous avions pu observer un bon comportement des motos, ce ne fut pas le cas ici. En effet, sur les 18 machines de cette vente, 10 resteront sur la touche. Et on ne peut pas mettre ça sur le dos d'estimations trop élevées car en général, elles étaient cohérentes.

Les petites cylindrées et les 125 cm3

Et ça ne commence pas très bien puisque le premier lot que nous avions sélectionné, à savoir une Terrot B.M.A. (Bicyclette à Moteur Auxiliaire) 100 cm3 (estimation entre 100 et 300 euros), n'a pas été présenté.

Les amateurs de scooters des années cinquante ne devaient pas être rentrés de vacances. Proposé à un prix de départ de 2 500 euros, soit bien en dessous de l'estimation (entre 4 000 et 4 500 euros), il ne trouve pas acquéreur. Quelques jours plus tard, le même exemplaire mais "sorti de grange" donc à restaurer entièrement partira contre 1 750 euros. Le lendemain, un Vespa ACMA de 1956 restauré mais sans carte grise grimpera jusqu'à 4 200 euros (estimation entre 2 000 et 3 000 euros).

La folie sur les Solex est un peu retombée. Plusieurs exemplaires étaient disponibles dans une fourchette estimative allant de 60 à 600 euros. Celui-ci, qui attendait entre 100 et 300 euros, sera finalement adjugé 420 euros.

Ce très pratique scooter pliable Di Blasi d'origine anglaise voyait son estimation fixée entre 500 et 600 euros. Il trouvera preneur contre la somme de 700 euros.

