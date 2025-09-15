Et les motos dans tout ça ?

Huit "gros cubes" étaient inscrits au programme de cette vente. Elles ne seront que deux à changer de main.

Restaurée quasiment complètement (le faisceau électrique sera à faire) et livrée avec un lot de pièces, cette Suzuki PE 175 cm3 d'enduro était estimée entre 2 000 et 2 500 euros. Le prix de départ sera annoncé à 1 800 euros. Elle dépassera son estimation haute avec une dernière enchère à 2 700 euros.

L'autre machine qui trouvera preneur sera une Yamaha XT 250 cm3 estimée entre 2 500 et 4 500 euros et qui sera adjugée 3 000 euros.

On pensait que cette Ducati 450 cm3 Scrambler allait succiter un peu d'intérêt. Le prix de départ annoncé à 4 000 euros (estimation entre 4 700 et 4 800 euros) laissera l'assemblée de marbre: retirée faute d'enchère.

Même constat pour cette BMW R75/6 entièrement restaurée: à 3 800 euros le prix de départ pour une estimation fixée entre 4 200 et 5 200 euros, ça aurait dû le faire. Malheureusement, le lot est lui aussi retiré faute d'enchère.

Pour cette machine exclusive puisqu'elle est le fruit du travail et de la passion d'un homme, Bernard Feuiltaine, on peut comprendre que les 40 000 euros du prix de départ fassent réfléchir (estimation entre 45 000 et 50 000 euros). Ce qui serait bien, c'est qu'un musée ou qu'un collectionneur s'intéresse à cet homme pour que son travail et son histoire (et ses machines puisque deux autres motos ont survécu) soient mis en valeur...