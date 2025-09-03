Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Royal Enfield

Royal Enfield organise la 14ème édition de la « One Ride »

Dans Moto / Pratique

Olivier Cottrel

Plus grand événement annuel organisé par Royal Enfield dans le monde entier, la « One Ride » revient pour une 14ème édition. C'est ce dimanche 21 septembre que les propriétaires de Royal Enfield sont invités à sillonner les routes de France au guidon de leur moto.

C'est le plus grand rassemblement annuel de Royal Enfield.

La « One Ride » revient cette année pour une 14ème édition, qui se tiendra le dimanche 21 septembre prochain.

Un événement mondial organisé avec l’aide des revendeurs de la marque situés partout en France.

À cette occasion, les propriétaires de Royal Enfield sont invités à sillonner les routes de France au guidon de leur moto.

Ce rendez-vous annuel célèbre également la philosophie de la marque indienne, qui veut rassembler les motards du monde entier, de tous horizons et tous âges autour d'une passion commune. Le thème de l'édition de cette année est toujours "Une Mission, Un Monde, Une Excursion" avec l'idée sous-jacente de promouvoir des pratiques de conduite sûres et responsables auprès des motards participants.

Rouler pour promouvoir un style de voyages à moto plus "responsable"

« Au fil des années, Royal Enfield a déployé des efforts considérables pour encourager les riders à voyager de manière responsable, notamment avec ses voyages dans la région du Ladakh, en Inde, qui ont eu un impact positif sur les moyens de subsistance des communautés locales » précise la firme de Chennai.

Cette édition 2025 s'inscrit quant à elle dans le cadre du programme le plus vaste de Royal Enfield qui permet de promouvoir les voyages « responsables » à moto.

Pour participer à cette édition 2025 de la « One Ride » Royal Enfield, les motards sont invités à s’inscrire auprès du concessionnaire de la marque le plus proche de chez eux.

