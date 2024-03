Royal Enfield Shotgun 650 Contest : les résultats

Présentée en fin d’année dernière, la Royal Enfield Shotgun 650, qui est commercialisée à partir de 7 590 € et disponible en quatre coloris : Sheetmetal, Grey, Plasma Blue, Green Drill et Stencil White, est l’ultime déclinaison du twin de 650 cm3. Une nouveauté qui apporte une touche custom dans la gamme de Royal Enfield.

Pour célébrer le lancement de la nouvelle Shotgun 650, qui arrive peu à peu dans les concessions françaises, Royal Enfield a organisé un concours unique de préparation prenant pour base le cruiser.

Trois concessionnaires (Moto fusion 66, Ormotors et Royal Enfield Motorcycle) ont alors répondu favorablement à cet appel et se sont lancés dans la compétition aux conditions strictes : 30 jours, un budget limité de 1 000 €, une peinture, une configuration proche de l’origine et une moto facile à vendre.

Deux prix étaient décernés : le prix du public avec les votes des internautes sur les réseaux sociaux, ainsi qu’un prix décerné par les concessionnaires Royal Enfield.

Les deux prix ont récompensé une seule et même préparation et concession : Royal Motorcycle et sa Shotgun 650 estivale rappelant le bord de mer. Ormotors termine en deuxième position avec sa Shotgun noire et argentée tandis que Moto fusion 66 avec sa moto arborant un orange vif obtient la médaille de bronze.