La nouvelle Royal Enfield Shotgun 650 se prête au jeu de la customisation

Présentée en fin d’année dernière, la Royal Enfield Shotgun 650 arrivera dans les concessions françaises dans les prochaines semaines, commercialisée à partir de 7 590 € et disponible en quatre coloris : Sheetmetal, Grey, Plasma Blue, Green Drill et Stencil White. Ultime déclinaison du twin de 650 cm3, le cruiser est inspiré du custom et mixe un style classique avec la modernité de ses équipements.

Présentée pour la première fois au public français à l’occasion du dernier salon de Lyon, qui s’est tenu il y a deux semaines, la Shotgun 650 fait déjà l’objet d’un concours de customisation lancé par le constructeur indien auprès de ses revendeurs français.

Trois concessionnaires Royal Enfield en France ont décidé de relever ce défi et de customiser la Shotgun 650 à leur sauce : Moto fusion 66, Ormotors et Royal Enfield Motorcycle.

Pour personnaliser la moto, les concessionnaires ont dû respecter un strict cahier des charges : un délai de seulement 30 jours, un budget limité de 1 000 €, une peinture, une configuration proche de l’origine et une moto facile à vendre.

Les trois motos du Shotgun 650 Contest Royal Enfield sont à départager jusqu’au 22 mars sur un site dédié. À vous de désigner votre préparation préférée.