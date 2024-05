Sur les traces de la Suzuki Hayabusa

Nom incontournable du catalogue Suzuki, l’Hayabusa est un modèle à part dans l’Histoire récente de la firme japonaise.

Apparue sur le marché en 1999 puis renouvelée en 2008 et en 2021 avec une troisième génération, la Suzuki Hayabusa a longtemps été synonyme de puissance et de vitesse. Ses performances lui ont d’ailleurs valu d’être, durant deux décennies, numéro 1 dans sa catégorie avec plus de 115 000 unités écoulées.

Véritable mythe pour plusieurs générations de motards, la Suzuki Hayabusa est toujours fabriquée au sein de l’usine historique de Suzuki, à Hamamatsu, au Japon.

De la fonte de l’aluminium du moteur et des premières pièces jusqu’aux tests finaux avant l’envoi dans les concessions du monde entier, il faut dix heures pour donner vie au faucon.

C’est au cœur de ces lignes de production que nous plonge la vidéo publiée par la chaîne Youtube FRAME. Un parcours de création qui s’achève par le « Dyno Test » afin de vérifier les performances du moteur, le couple, la consommation ou encore les émissions polluantes.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Sur les traces de la Suzuki Hayabusa

Moteur, cadre, équipements, électricité et électronique, peinture, contrôle qualité et même conditionnement avant transport, la vidéo de 17 minutes compile plus de dix heures de fabrication de la Suzuki Hayabusa. Un long processus avant de pouvoir quitter le Japon et être commercialisée partout dans le monde.