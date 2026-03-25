En apparence, Suzuki semble prendre du retard sur la concurrence sur le marché de la mobilité électrique.

Alors que Honda a présenté sa première moto électrique, que Kawasaki se pose en leader des constructeurs historiques avec ses modèles électriques et même hybrides, Suzuki œuvre dans l’ombre et ne veut pas juste faire des motos électriques pour faire comme les autres, ils veulent posséder la technologie qui les rendra enfin utilisables. Une condition sine qua non pour percer sur un marché de l’électrique qui peine à véritablement décoller.

Pour cela, et sans faire de bruit, Suzuki vient de racheter Kanadevia. Une entreprise japonaise qui développe une technologie de batteries à électrolyte solide pour des secteurs aux conditions extrêmes comme l’aérospatiale ou l’industrie, où la marge d’erreur est minime et les contraintes thermiques bien supérieures à celles d’une moto ou d’une voiture.

En rachetant 100 % de l’activité (développement et vente) au 1er juillet prochain, Suzuki ne s’offre pas simplement une usine, il s’offre une expertise technologique.

Un projet pour sécuriser son avenir électrique, Suzuki voit loin

Souvent vu comme une révolution, l’électrolyte solide, offre plus de sécurité (plus de risques d’incendie en cas de choc), une meilleure efficacité (plus d’énergie dans moins de volume) et une stabilité accrue (plus longue durée de vie et une résistante thermique supérieure) par rapport aux batteries lithium-ion qui équipent les motos électriques actuelles.

Plutôt que d’acheter des cellules à prix d’or chez les géants chinois comme le font beaucoup, Suzuki veut ainsi devenir son propre fournisseur. C’est une vision à long terme avec un espoir : sortir sa première « vraie » moto électrique de grande série et faire passer les autres pour des antiquités.