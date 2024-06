Triumph ajoute de la couleur dans sa gamme

Oubliez, déjà, les millésimes 2024, dont certains arrivent à peine pour garnir les allées des concessionnaires, Triumph vient de dévoiler une partie de son catalogue 2025, avec de nouveaux coloris pour les modèles qui ne profiteront pas d’évolution dans les prochains mois.

Plus d’une dizaine de nouvelles teintes viendront ainsi égayer le catalogue du constructeur anglais, qui depuis quelques années semble miser sur la couleur, avec notamment cette année les « Roulette Green », « Kingfisher Blue » et « Cosmic yellow ».

Des modèles 2025 Triumph bientôt disponibles en concessions

La gamme Triumph Adventure profite de ces nouveautés avec deux nouvelles couleurs pour la Tiger 850 Sport : une combinaison de « Roulette green » et de « Jet black » ainsi qu’une combinaison de « Korosi red » et de « Graphite Grey ».

La Tiger Sport 660 apporte également de la couleur à la gamme, avec une tête de fourche, un réservoir et un carénage « Baja Orange », complétés par un garde-boue avant, les caches radiateur et une boucle arrière Phantom Black.

Du côté des roadsters, le « Baja Orange » est également à l’honneur avec la Street Triple 765 R, également disponible en « Pure White », tandis que la Street Triple RS adopte pour sa part une livrée noire.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le gros roadster Street Triple 1200 RS profite quant à lui d’une livrée inédite « Cosmic Yellow ».

La gamme Modern Classic profite également de ce renouvellement des teintes avec du bleu « Kingfisher Blue » pour la Scrambler 900, un mix « Snowdonia White et Cranberry Red » pour la Speedmaster et la Bonneville T120, de l’ « Aluminium Silver et Baja Orange » pour la Bonneville T100, du « Matt Phantom Black et Matt Crystal White » pour la Speed Twin 900, tandis que la Bonneville Bobber prend des couleurs avec une teinte « Matt Graphite et Matt Baja Orange ».

Tous ces modèles 2025 seront disponibles dans le courant de l’été chez les concessionnaires Triumph.