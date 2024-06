Triumph rend hommage à Elvis avec une série spéciale sur la Bonneville T120

Elvis et Triumph, c'est une vieille histoire. Le chanteur américain fan de motos adorait les modèles de la marque anglaise si bien qu'il avait offert à chaque membre de garde rapprochée, surnommée la « Memphis Mafia », une moto de la marque Triumph pour que la bande roule ensemble sur les routes californiennes. Elvis avait passé commande de ces neuf exemplaires avec une exigence : que les motos soient livrées le soir même. L'histoire de la Memphis Mafia a inspiré une moto Triumph Bonneville "Elvis Presley" unique en son genre et une guitare Gibson Les Paul assortie, qui ont été vendues pour 20 000 dollars lors de la vente aux enchères d'Amelia Island organisée au début de l'année.

C'est justement en voyant l'engouement suscité par cette préparation que Triumph a eu l'idée de concevoir une série spéciale sur sa Bonneville T120. Celle-ci se caractérise avant tout par sa peinture exclusive dénommée "Carnival Red", qui s'inspire de la Bonneville personnalisée J Daar. Cette teinte est associée à des touches d'aluminium sur les lignes du réservoir ou les garde-boue décorés pour l'occasion de détails couleur or peints à la main. Une finition chromée a aussi été appliquée sur le double échappement. Des signatures de l'artiste sont enfin aposées à différents endroits sur la moto.

Aucun changement sur le plan mécanique, cette Bonneville est toujours animée par un bicylindre parallèle de 1200 cm3. Pour rappel, il délivre un couple de 105 Nm à 3 500 tr/min et une puissance atteint 80 Ch à 6550 tr/min

Cette T120 Elvis Presley Limited Edition sera disponible à partir de 16 895€ à seulement 925 exemplaires dans le monde. Les clients peuvent la réserver dès maintenant. Les motos arriveront en concession à partir d'août 2024. Chaque machine sera accompagnée d'un disque d'or Sony, dans une pochette de disque exclusive Elvis Presley et Triumph Motorcycles, avec un certificat d'authenticité signé par Nick Bloor, PDG de Triumph, et Jamie Salter, fondateur, président et PDG d'ABG, Elvis Presley Enterprises.