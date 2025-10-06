Une grande première pour la Triumph Speedmaster

Créé en 2012, l’atelier FCR Original, basé à Chauvigny, près de Poitiers est une référence dans l’univers de la customisation de motos. Spécialisé dans les modèles BMW et Triumph, le garage entretient ce savoir-faire avec des personnalisations de motos à la demande et sur-mesure pour chaque projet et client.

Et pour la première fois, l’équipe de FCR a travaillé sur une Triumph Bonneville Speedmaster, un des modèles iconiques du catalogue Triumph. Un nouveau terrain de jeu pour FCR qui aboutit à un savoureux mélange entre lignes épurées et finitions haut de gamme.

Base idéale car conçue d’origine pour accueillir un passager arrière et homologuée route dans cette configuration, la Triumph Speedmaster a été très (très) largement revue par FCR.

En piochant dans son catalogue de pièces et accessoires (garde-boue avant, support de plaque, support de phare, échappement), l’équipe de FRC a radicalement modifié le style général de la Bonneville, en passant par la peinture, avec un réservoir bordeaux associé à un noir satiné et brillant appliqué sur les éléments de carrosserie et la partie cycle et sublimés par des touches de laiton et d’or.

La moto a été dotée d’une fourche avant de Thruxton anodisée noir avec tubes DLC or, de freins Brembo et Moto Master ainsi que d’une suspension arrière EMC Road 1 spécialement réalisée pour cette préparation.

De nombreuses pièces proviennent également de Motogadget (clignotants, rétroviseurs), les roues sont maintenant de 17 pouces (contre 16 sur la version d’origine de la Speedmaster) et chaussées de pneus Michelin Road 6.