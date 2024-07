Une nouvelle Ducati Panigale V4 arrive pour 2025

Álvaro Bautista a confirmé que Ducati finalise une nouvelle version de la Panigale V4, en collaboration étroite avec les pilotes WorldSBK pour répondre à leurs préférences. Les premiers détails de la Panigale V4 2025, divulgués par Motorcycle.com, offrent un aperçu des améliorations prévues.

La nouvelle Panigale V4, sous le code 5D (par rapport au code 3D de la version 2022), sera dotée d'un moteur 1100WR, remplaçant le 1100WM actuel. Bien que la cylindrée reste de 1 103 cm³, la puissance maximale augmente légèrement à 216,04 ch à 13 500 tr/min, contre 215,5 ch à 13 000 tr/min pour le modèle actuel. Ce gain de 500 tr/min supplémentaires permet une meilleure exploitation du moteur en compétition.

Le couple, bien que légèrement réduit de 123,6 Nm à 120,9 Nm, sera délivré à un régime plus élevé de 11 250 tr/min contre 9 500 tr/min auparavant, offrant une plage d'utilisation plus étendue.

La documentation suisse indique également une légère réduction de poids, la Panigale V4 2025 pesant 191 kg à sec, soit 1 kg de moins que le modèle actuel. Le poids total, incluant un pilote de 75 kg, est de 274 kg.

Une autre modification significative concerne la longueur de la moto, passant de 146,8 cm à 150,1 cm. Bien que les détails spécifiques ne soient pas encore clairs, cette augmentation pourrait être liée à des ajustements du carénage, du bras oscillant, ou même à une révision du châssis.

Ducati prévoit de dévoiler cette nouvelle Panigale V4 tout au long de l'automne prochain à travers une série d'épisodes vidéo, une méthode de présentation utilisée par le constructeur ces dernières années. De plus, les participants à la World Ducati Week, prévue du 26 au 28 juillet, auront la possibilité de voir ce nouveau modèle en avant-première.

La Ducati Panigale V4 2025 promet des améliorations notables en termes de puissance, de performance et de design, suivant les retours de ses pilotes de WorldSBK. Ces mises à jour devraient permettre à Ducati de maintenir sa position dominante dans le championnat. La présentation officielle attendue à l'automne et la révélation anticipée à la World Ducati Week créeront une grande anticipation parmi les fans et les pilotes. Avec ces améliorations et l'engagement de Ducati à perfectionner chaque détail, la Panigale V4 2025 est prête à continuer à régner sur le monde du Superbike.