Une toute nouvelle Yamaha R3 pour 2025 et des nouveaux coloris pour la R125

Déclinaison sportive de la gamme Yamaha, la famille R accueille en 2025 une toute nouvelle R3.

Véritable Supersport dont le style, la technologie et les performances s'inspirent directement des R9 et R1 présentées plus tôt par la firme japonaise. Affichant seulement 170 kg tous pleins faits, la nouvelle R3 profite également d’une largeur de selle réduite de 6 mm, ce qui se traduit par un profil beaucoup plus étroit facilitant l'accessibilité à tous les profils de pilote, avec une hauteur de selle contenue (780 mm).

Renforçant sa filiation avec ses grandes sœurs, on retrouve sur la R3 une nouvelle double optique, avec ses phares intégrés et ses feux de position, flanqués d'un conduit d'air inspiré de la M1, au-dessus de nouveaux ailerons aérodynamiques. Habillée d'une nouvelle carrosserie, la R3 est propulsée par un bicylindre de 321 cm³ conforme à la norme EURO5+ et délivrant 42 chevaux à 10 750 tr/min pour un couple maxi de 29,5 Nm à 9 000 tr/min. Un moteur doté de pistons en aluminium forgé pour réduire les vibrations, de bielles raccourcies et de cylindres offset (de même conception que ceux de la R1) pour rendre le moteur, conforme Euro5+, plus économe en combustion et plus compact.

La Yamaha R3 2025 est également équipée d'un nouvel embrayage A&S (Assist and Slipper), d’une nouvelle instrumentation LCD, d'une prise USB ainsi qu'une connectivité smartphone via l’application Yamaha MyRide pour accéder aux données et statistiques de la moto.

La Yamaha R3 2025 est disponible en deux coloris, Icon Blue et Midnight Black et arrivera en concession en novembre prochain à un tarif qui n’a pas encore été communiqué.

Moins largement revue que la R3, la petite sportive Yamaha R125 2025 ne profite quant à elle que de deux nouveaux coloris, pour s'aligner sur le reste de la famille R : Icon Blue et Tech Black.

Pour le reste, on retrouve le cadre Deltabox, le moteur de 125 cm3 conforme Euro5+, une fourche inversée KYB de 41 mm et une suspension arrière à biellette ainsi que la connectivité smartphone via Bluetooth et l'application MyRide qui permettent désormais une navigation à l'écran turn by turn sur l'écran couleur TFT de 5 pouces.