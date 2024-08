Vers une KTM 990 Duke R plus affûtée pour les circuits

Selon Motorcycle.com, le commentateur Roger Hayden a mentionné une « préproduction de la KTM 990 » pendant la diffusion de la course, et Fillmore s'est classé cinquième au classement général. Dans la vidéo officielle des moments forts de la course, un roadster, qui ressemble fortement à la 990 Duke, est visible vers la marque des 6 minutes et 23 secondes. Cette moto arbore un cadre qui rappelle les versions R de KTM, suggérant qu'il pourrait s'agir de la 990 Duke R.

Des indices supplémentaires concernant la 990 Duke R sont apparus en juillet, lorsque des documents d'homologation allemands ont été publiés. Ces documents répertorient la 990 Duke R séparément du modèle standard 990 Duke, soumis en février. Bien que les deux versions partagent un moteur de 947 cc, la 990 Duke R bénéficie d'une puissance légèrement supérieure, atteignant environ 126 chevaux contre 121 chevaux pour la version standard.

Ces documents, combinés avec les observations faites lors de la course de Mid-Ohio, suggèrent que KTM se rapproche du lancement officiel de la 990 Duke R. La moto utilisée par Chris Fillmore lors de cet événement pourrait bien être très proche du modèle final de production, avec seulement quelques modifications spécifiques à la course pour répondre aux exigences de compétition.

Avec une puissance accrue et les caractéristiques typiques des modèles R de KTM, la 990 Duke R s'annonce comme une machine redoutable, prête à séduire les amateurs de motos performantes. KTM, fidèle à sa réputation, semble déterminée à repousser encore les limites de ses modèles, offrant ainsi aux pilotes une expérience de conduite encore plus dynamique et excitante.