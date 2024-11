Le Yamaha NMax 125  s'offre une cure de jouvence

Bien évidemment, un discours calibré et un changement de catégorie de scooter urbain vers scooter sportif ne sauraient convaincre mieux qu’un essai. Le petit changement de réglage de l’amortissement et la nouvelle esthétique suffisent-ils à corriger les défauts du modèle précédent ?

En tout cas, les premiers mètres confirment la stabilité, la maniabilité et l’aisance naturelle au guidon, tandis que le Start&Stop s’enclenche presque immédiatement, après quelques centaines de mètres parcourus et au premier arrêt. Le silence est appréciable, qui contraste avec la sonorité moteur finalement assez présente, tout comme certaines vibrations inhérentes à l’architecture retenue. Reste un côté grognant discret, certes, mais moins que ce dont nous nous souvenions.

Le petit format favorise les évolutions dans les environnements restreints, tout comme le rayon de braquage se montre particulièrement efficace pour tourner très court. Surtout, on apprécie une transmission très réactive, donnant des accélérations aussi immédiates que bien dosées. Mieux encore, s’il est discret, le déclenchement de la VVA, signalé sur l’instrumentation, demeure sensible au niveau sonore et poussée, dans la mesure toute relative des 9 kW de puissance du moteur.

Levons tout de suite le mystère sur les performances du NMax. Déjà, on note plusieurs plages d’utilisation et plusieurs niveaux d’accélération en fonction du régime moteur et de la vitesse. Ainsi profite-t-on entre 0 et 30 km/h d’une primo accélération assez douce que le contrôle de traction ne contrarie pas sur le sec, mais une accélération prompte, se renforçant de manière importante entre 30 et 70 km/h, où une légère pause se fait sentir. Puis, de 80 à 100 et plus, la montée en vitesse se fait toujours de manière intéressante et avec une santé pertinente, reprenant du poil de la bête avant de monter délicatement vers la vitesse maximale. Le compteur affiche alors volontiers 110 km/h et il est en mesure d’accrocher plus de 120 km/h dans les conditions favorables, continuant même de pousser vers le 130 sur du faux plat en descente.

Pas de bridage électronique, donc, sur le modèle essayé et une santé de faire ou de fer, selon l’aspect considéré. En tout cas, le petit bloc est très volontaire et il s’accommode fort bien du nouvel habillage. En revanche, la protection, notamment sur le dessus des jambes, les épaules ou le torse, est insuffisante si vous envisagez de longs trajets par temps frais ou pluvieux. La tête, et donc les cervicales, sont épargnées par les turbulences ou par la pression de l’air. Pas mal pour un urbain à petit saut de vent ! Et le reste de la prestation est-il à la hauteur des premières impressions ? Déjà, le freinage est un point essentiel sur ce type de produit. Ici à disques à l’avant comme à l’arrière. On apprécie la qualité de l’ABS, qui intervient judicieusement en prévention du blocage et de manière assez sonore, mais peu sensible dans les leviers. Des éléments souples et bien écartés que l’on maîtrise avec simplicité, tout comme on agit avec précision sur les allures.

Le passage sur les bosses et brise vitesse rappelle que le train avant a bien évolué. Le voici peu sensible aux délicatesses de la route et surtout précis à souhait : la fermeté est là, y compris au niveau de la selle, certes, mais compensée mécaniquement de manière intéressante, y compris par les pneumatiques Dunlop résolument confortables. L’amorti est bon, tandis que l’arrière demeure plus ferme, mais nettement plus agréable lui aussi. En résulte un comportement serein sur toute surface et une stabilité conservée à bonne vitesse et sur la route, y compris dans le très sinueux. Une très bonne surprise augmentant le spectre d’utilisation du scooter et ne le cantonnant pas aux rares centres-villes à chaussée bien revêtue. Reste à trouver la bonne position de conduite, notamment au niveau des pieds, le fessier ne pouvant adopter qu’une position plus ou moins avancée. Que l’on évolue en position urbaine ou GT sportive pieds en avant, le N-Max conserve par contre ses qualités dynamiques et sa prévisibilité.

Bon point : il est possible d’opter pour de très nombreux styles de conduite, que l’on choisisse de rester compact en selle en guidant au bassin et/ou aux bras ou que l’on écarte le genou dans un virage, tout passe avec simplicité. Afin de pousser le test à l’extrême, nous avons même « déhanché » sommairement, histoire de voir ce que pouvait supporter la partie cycle. De manière très surprenante, ça passe, confortant les possibilités sportives du scooter. La conduite enlevée ne lui fait pas peur... Les pneus Dunlop Scoot Smart assurent d’ailleurs de manière impressionnante sur tout type de revêtement. Surtout compte tenu de la taille des roues ! Reste une direction légère, au final bien posée et facile à placer, requérant plus de décontraction que d’expérience pour être bien emmenée.

Si vous vous interrogez sur la pertinence de l’implémentation d’un anti patinage sur un scooter 125 affichant un couple de 11,2 Nm, disons qu’il sera inutile la grande majorité du temps, mais que les surfaces glissantes seront l’occasion pour lui d’intervenir en douceur, tout comme les décollages de roue avant ou arrière. La coupure est rapide et la sortie du mode protecteur tout autant. Un bon point, conforté une nouvelle fois par le très bon grip des pneus. En solo comme en duo, on appréciera de garder le contrôle. De fait, rouler à deux est une expérience plutôt agréable sur le NMax : l’assise passager est épaisse et les poignées bien placées, tandis que les repose-pieds escamotables sont bien implantés, y compris pour les longues jambes. Enfin, les poignées proposent une forme sympathique et une bonne préhension. Surtout, une fois encore, la VVA permet de profiter de performances maintenues et constantes, compensant un peu la puissance limitée. La mécanique demeure assez enjouée pour éviter la monotonie et surtout pour sentir que l’on reste en sécurité niveau reprise. La tenue de route est certes modifiée, mais on continue à se sentir à l’aise.