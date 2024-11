Le Yamaha NMax 125  s'offre une cure de jouvence

Si les adversaires historiques sont les NMax et le PCX de Honda, n’oublions pas un dernier venu pour le moins intéressant : le Skytown 125 de Kymco. Plus léger, plus compact encore mais assez proche dans sa philosophie et suffisamment rigoureux pour aller faire un tour hors agglomération, le Taïwanais brille aussi par un coffre plus grand que celui du scooter aux diapasons et par un moindre poids. Enfin, n’oublions pas le Suzuki Burgman Street 125EX certes moins réussie de ligne, mais offrant une prestation intéressante à défaut d’une capacité d’emport suffisante et surtout d’une puissance émoustillante (à peine 9 ch…) et un tarif alléchant.

Finalement, le NMax propose un excellent équilibre entre équipement et performance, tenue de route et agilité, tout en proposant un démarrage sans clefs et quelques raffinements, au nombre desquels une instrumentation sobre, mais connectable.

Ses performances en matière de vitesse de pointe nous sont curieusement apparues à la hausse, tandis que son coffre demeure son seul point faible au regard d’une utilisation urbaine : on aurait bien aimé pouvoir y laisser son casque en toute tranquillité.

Caradisiac a aimé