Yamaha : vers une superbike électrique ?

Le brevet décrit un pack batterie intégré à un cadre en treillis tubulaire à double poutre, avec des plaques d'aluminium jouant un rôle structural important, servant de supports au moteur et au bras oscillant. Ce qui retient l'attention, c'est le système de refroidissement des cellules de la batterie : des plaques de refroidissement horizontales dissipent la chaleur via un liquide caloporteur, un dispositif clé pour maintenir des températures de fonctionnement optimales, même sous une forte demande de puissance.

Le refroidissement des cellules au niveau des pôles suggère que Yamaha vise des performances de pointe, ce qui correspondrait à l'utilisation dans une moto de sport. Les modules de batterie sont conçus pour être facilement remplaçables, bien que le retrait complet de la batterie du cadre reste complexe, probablement pour garantir l'intégrité structurelle et thermique de l'ensemble.

Le brevet indique une capacité de batterie d'environ 200 kW/h, ce qui est impressionnant et laisse supposer une puissance disponible entre 700 et 800 watts, un chiffre qui pourrait placer cette moto électrique parmi les plus performantes du marché. La configuration suggère que Yamaha cherche à concilier puissance élevée et gestion efficace de la chaleur, deux facteurs essentiels pour garantir la fiabilité et la durabilité de la moto lors d'une utilisation intensive.

Une autre caractéristique intéressante du brevet est la simplicité de la suspension arrière, un cantilever actionnant directement l'amortisseur sans leviers, avec un rapport de poussée de 1:1. Bien que ce soit un choix économique, cette simplicité pourrait surprendre pour une moto qui se veut axée sur la performance. Ce détail laisse la porte ouverte à des spéculations : Yamaha pourrait-elle opter pour une approche minimaliste pour certaines parties du châssis tout en concentrant ses innovations sur la gestion thermique et la motorisation ?

Ce brevet laisse entrevoir la possibilité d'une super sportive électrique de la part de Yamaha, une machine qui pourrait non seulement offrir des performances élevées mais aussi révolutionner la manière dont les batteries des motos électriques sont refroidies. Si ces innovations se concrétisent, Yamaha pourrait bien redéfinir les standards des motos électriques de haute performance, tout en s'inscrivant dans la continuité de l'héritage de la R1.

Il ne reste plus qu'à attendre les annonces officielles pour voir si ce brevet se traduira par un modèle de production, et si cette hypothétique R1 électrique saura séduire les amateurs de vitesse et de technologie.