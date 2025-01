À peine présentée, l'Indian Sport Chief RT est déjà customisée

Nouveau membre de la famille Indian, la Sport Chief RT se distingue par son niveau d'équipement et l'adoption des valises latérales rigides. On est notamment équipée d'une fourche inversée KYB, d'amortisseurs arrière Fox Piggyback réglables, d'un système de freinage signé Brembo avec deux disques de 320 mm à l'avant mordus par des étriers radiaux et d'un écran tactile de 101 mm Ride Command avec navigation et connectivité Bluetooth.

Le régulateur de vitesse, le démarrage sans clé, l'ABS, l'éclairage à LED et le port de charge USB sont aussi de série sur la Sport Chief RT.

Coté moteur, on retrouve le bicylindre en V Thunderstoke 116 de 1 890 cm3 à refroidissement par air délivrant 156 Nm de couple et disposant de trois modes de conduite.

À vous de voter pour votre Indian Sport Chief RT favorite

Dévoilée il y a quelques jours seulement, la nouvelle Indian Sport Chief RT est à mise à l'honneur par le constructeur américain avec son programme « First 6 ». Six modèles customisés par des concessionnaires européens (à découvrir ci-dessous) et aux looks uniques sont ainsi en compétition et soumis au vote des Internautes.

Chaque concessionnaire n'a disposé que de six semaines entre l'arrivée de la moto dans ses ateliers et la livraison finale de la moto customisée.

Les votes sont ouverts en ligne sur la page du Custom Build Contest Fisrt 6 jusqu'au mardi 11 février. La moto gagnante sera annoncée lors du Salon du 2 Roues à Lyon, en France, du 13 au 16 février prochains.