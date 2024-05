Actu de la semaine : les roadsters à l'honneur chez BMW et Benelli, les futures KTM 1390 Adventure, une routière à huit-cylindres venue de Chine et un prix prestigieux pour la Ducati Diavel V4

À la Une cette semaine

Concept BMW R20 : un Big Boxer en version roadster

C’est dans le cadre idyllique de la Villa d’Este, au bord du lac de Côme, à l'occasion du traditionnel Concorso d'Eleganza que BMW a dévoilé son ultime concept : la BMW R20. Un roadster au style classique et dépouillé qui intègre en son centre le moteur bicylindre à plat "Big Boxer" de désormais 2 000 cm3. Une pièce maîtresse mise en valeur avec un roadster au look classique tout en sobriété. Décrit comme « un chef-d’œuvre mécanique » par le boss de la marque, Markus Flasch, le concept BMW R20 dispose également d’un châssis entièrement repensé avec un cadre principal noir à double boucle en tubes d’acier au chrome-molybdène. Apparent, le système BMW Paralever est également particulièrement mis en valeur sur ce modèle, qui devrait préfigurer de la sortie prochaine d'une version de série.

Un nouveau roadster arrive chez Benelli

Propriété du groupe chinois QianJiang, la marque Benelli a profité du récent salon de la moto de Pékin pour dévoiler son nouveau roadster : la 902S. Une moto qui propose 105 chevaux et des composants haut de gamme (éclairage full LED, écran TFT couleur, suspensions Marzocchi ou encore un système de freinage signé Brembo) que l’on verra bientôt arriver sur le marché européen. Grande sœur de la 702S, dont on ignore quel sort lui sera réservé, la 902S repose sur un bicylindre de 904 cm3, comme les futurs trails TRK 902 et TRK 902 X, et profite d'un design très largement inspiré de la 702S, notamment avec ce phare avant de forme ovale et ce style général dépouillé.

La relève se prépare pour les KTM 1390 Adventure

Il va y avoir du mouvement dans la gamme KTM, notamment dans la famille Adventure. Deux déclinaisons récemment aperçues en pleins tests routiers devraient intégrer le catalogue de la marque autrichienne prochainement : une 1390 Adventure S, et une 1390 Adventure Rally. Un duo largement mis à jour esthétiquement qui devrait également embarquer le nouveau bloc LC8 de 1 350 cm3 développant 190 chevaux et un couple de 145 Nm à 8 000 tr/min.

Une GT de huit-cylindres présentée en Chine

Géant chinois de l'industrie auto, Great Wall Motors (GWM) va se diversifier avec le lancement de sa nouvelle de moto : Souo Motorcycle. Une arrivée sur le marché de la moto en grande pompe avec la présentation d'un premier modèle qui fait parler : la S2000. Une GT qui repose sur un moteur de huit-cylindres à plat de 2 000 cm3. Esthétiquement inspirée par la Honda Gold Wing, la S2000 dispose également d’un système de transmission semi-automatique à huit rapports très proche de ce que propose le DCT Honda. Elle compte aussi une fourche avant de type « Hossack », un système de freinage signé Brembo, un système stéréo, un écran TFT, la connectivité Bluetooth, des poignées et selles chauffantes, un frein de stationnement automatique, un éclairage full LED, plusieurs modes de conduite ou encore un régulateur de vitesse.

Un nouveau prix de prestige pour la Ducati Diavel V4

Présentée au public lors de l’édition 2022 du salon EICMA de Milan, la Ducati Diavel V4 avait immédiatement séduit le public, étant désignée plus belle moto du salon par les visiteurs. Plus d'un et demi plus tard, la moisson de prix continue pour le power cruiser italien, qui vient de remporter le prix « Best of the Best » des Red Dot Awards 2024. Une récompense qui s'ajoute aux Good Design Award, la plus ancienne reconnaissance mondiale dans le secteur du design et la mention spéciale du German Design Award 2024, décernée par le German Design Council, deux références incontournables dans l’univers du design.