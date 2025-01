Alpine se lance en MotoGP avec Yamaha

À quelques semaines du coup d'envoi de la saison 2025 de MotoGP, le team Prima Pramac, récemment auréolé du titre de champion du monde avec le pilote espagnol Jorge Martin, une première pour une équipe indépendante depuis 2001, va entamer un nouveau chapitre de son histoire, en s'alliant avec le constructeur japonais Yamaha.

Un changement important tant l'équipe italienne, qui engagera l'année prochaine deux motos officielles japonaises, confiées aux pilotes australien Jack Miller et portugais Miguel Oliveira, avait jusque-là lié son destin à Ducati.

Alors que la prochaine saison va véritablement s'ouvrir dans quelques jours avec les essais hivernaux de Sepang, en Malaisie, au début du mois de février, le team Pramac vient de réaliser un gros coup en officialisant l'arrivée comme sponsor titre et partenaire principal de la marque de voitures Alpine.

Une année 2025 pleine de nouveautés pour l'équipe MotoGP Prima Pramac Yamaha

« En plus de la Formule 1 et du Championnat du monde d'endurance, Alpine renforce sa présence dans le sport automobile en s'engageant dans le Championnat du monde MotoGP. Cette alliance va créer de nouvelles expériences pour les clients et les fans passionnés par le sport automobile », a annoncé Antononi Labate, directeur des ventes d'Alpine.

Une nouvelle ère débute pour le team Prima Pramac Yamaha, membre historique de la grille MotoGP.