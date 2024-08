Au Japon, les scooters électriques Yamaha sont des Honda

Le partenariat entre Honda et Yamaha, deux géants historiques de l'industrie motocycliste, pour développer et commercialiser des scooters électriques au Japon marque un tournant significatif.

Tout a commencé en 2019, lorsque les quatre grands constructeurs japonais de motos ont uni leurs forces pour développer des batteries interchangeables standardisées pour les motos électriques. Depuis 2021, cette norme permet aux futures motos électriques des quatre marques d'utiliser les mêmes batteries, facilitant ainsi la transition vers l'électrique.

Cette alliance a maintenant franchi un nouveau cap avec l'annonce que Honda fournira à Yamaha ses modèles de scooters électriques EM1 e: et Benly e:. Ces véhicules, destinés aux courts trajets, seront distribués par Yamaha via son réseau de vente au Japon. Ce partenariat stratégique permet à Yamaha de réduire les coûts de développement tout en permettant à Honda d'augmenter ses volumes de production.

La déclaration conjointe des deux entreprises reste vague sur la possibilité que Yamaha commercialise également ces scooters Honda sous sa propre marque dans d'autres pays. À ce jour, Yamaha n'a pas encore proposé de scooter électrique de cette taille sur le marché européen.

Au Japon, les véhicules de classe 1, comme ces scooters électriques, sont définis comme des véhicules à deux roues ou plus, équipés d'un moteur à combustion interne de moins de 50 cm³ ou d'un moteur électrique d'une puissance de 0,6 kW ou moins. Ces scooters, avec une puissance équivalente à 0,8 CV, sont comparables à des cyclomoteurs.

Cette collaboration entre Honda et Yamaha n'est pas une première. Dès 2018, Honda avait déjà fourni à Yamaha des scooters à moteur thermique, les Tact et Giorno, qui ont ensuite été rebaptisés Jog et Vino pour être vendus aux clients finaux. Cette nouvelle initiative dans le domaine de l'électrique montre que même dans un marché aussi compétitif, les alliances stratégiques peuvent offrir des avantages significatifs pour les deux parties.