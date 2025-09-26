C’est l’ergonomie de cette moto qui vous fera passer l’envie de vous en servir en ville. La position de cette CF Moto 675 SR-R se révèle être fatigante quand vous évoluez à faible allure car lorsque vous avez le buste droit, vous serez en appui sur vos poignets. Pas très confortable donc. Ajoutez à cela un faible rayon de braquage et la sportive chinoise fera bel et bien honneur à son statut de sportive. De plus, sur les parties lentes on sent une légère lourdeur dans la direction.

C’est dommage car la SR est finalement un bel objet qui attire l'œil. Premièrement parce que, il faut bien le dire, elle est belle. Et deuxièmement parce qu’elle attire les motards les plus curieux. De plus, son 3 cylindres s’adapte relativement bien à un usage urbain. Il se montre super souple, il ne vibre pas et ne chauffe pas autant que le moulin 450 made in CF. Et puis, les 15 litres de son réservoir ne brûlent pas trop vite en milieu urbain. Lors de notre essai à dimension majoritairement urbaine, on a d’ailleurs noté une consommation moyenne de 5,6 l/100.

Sur routes sinueuses : facile et ludique

Sur le réseau secondaire, la 675 SR-R se dévoile un peu plus. On est déjà un peu plus à l’aise à son bord car on peut mettre un peu plus de rythme et donc se coucher sur le réservoir. En adoptant cette position plus racée, la sportive mid size chinoise met vite en confiance. Elle est assez vive et réagit bien aux appuis sur les repose-pieds. Les pneus CST S3 sont rassurants eux aussi. Ils offrent de bons retours d’informations et nous n’avons pas constaté de mouvements parasites sur les ré accélérations. En revanche, quand on commence à mettre un peu plus d’angle, on sent que la moto glisse légèrement. De très bons pneumatiques routiers / loisir mais avec des limites pour une utilisation très sportive.

Le moteur aussi se prête très bien au jeu de la départementale sinueuse. Il est un peu linéaire pour l’exercice certes, mais il fait largement le travail. Il contribue donc à mettre en confiance le motard à son bord. Sur les parties rapides, lorsque le 3 cylindres est au-dessus des 8 000 tours, il donnera beaucoup plus de sensations à son pilote. Nous avons par contre noté que la conso augmentait drastiquement lorsqu’on essorait un peu plus la poignée d’accélérateur. En fonction de votre rythme, vous pourrez parfois voir votre autonomie baisser sous la barre des 200 km.

Attention aussi, à anticiper un petit peu vos freinages parce que la SR prend vite des km/h. Alors oui, les doubles étriers J.Juan et le maître-cylindre radial font parfaitement l’affaire mais le cadre acier peut avoir tendance à emporter quelque peu la moto dans les virages.

Sur piste : à découvrir d’urgence

C’est la frustration de cet essai. Pourquoi ? Parce qu’en ayant eu le loisir de chevaucher la 675 SR-R pendant 2 semaines, essentiellement sur route, on a pu se rendre compte que cette CFMoto revendique un réel ADN de petite pistarde. Tous les aspects analysés sur cette moto nous ont laissé une bonne impression globale teintée d’un “oui mais…”. Par exemple, on a aimé le moteur, oui, mais on a compris que c’est sur piste qu’on aurait pu tirer toute la quintessence de cette moto. En effet, c’est vraiment haut dans les tours qu’on a aimé manipuler cette machine. C’est à ce régime qu’elle révèle une seconde personnalité qui lui va bien. Même le shifter présent de série est une incitation à la conduite sur piste. Quelle satisfaction de passer vos rapports à la volée et d’entendre l’échappement claquer ! On aurait cependant aimé avoir un shifter à la descente afin de pouvoir rétrograder encore plus rapidement et attaquer les freinages encore plus sereinement.

Et question partie cycle, la 675 CF est aussi largement capable. On n’est pas encore au niveau d’équipement d’une Japonaise ou européenne mais finalement c'est aussi pour ça qu’elle est intéressante. Évidemment, et vous l’aurez sûrement compris dès le début de cet essai, cela se reflète sur son tarif : avoir un cadre en acier quand la plupart des sportives sont alu forcément, cela a des conséquences. Mais lorsqu’on veut simplement s’amuser sur circuit alors on vous rassure, ce sont des conséquences qui seront pratiquement imperceptibles. Car ne serait-ce que sur route, on pouvait déjà sentir que la moto peut encaisser des gros freinages sans sourciller. Elle plonge à la corde sans aucun mouvement parasite. Bref, elle a vraiment de sérieux arguments pour prendre du plaisir à ses demi-guidons.

Le constructeur chinois a d’ailleurs pleinement conscience de ce potentiel. À tel point qu’il a développé une panoplie de pièces pour transformer la SR-R en vraie pistarde. On fait ici allusion à des accessoires comme :

- un kit té supérieur (pour démonter vos bracelets rapidement en cas de chute) à 349 €,

- une paire de commandes reculées à 400 €

- des pare-carters à 54 €

- des handguard à 54 € l’unité

- des leviers rétractables à 78 € l’unité

- une bulle racing à 95 €

- etc.

Bref ! On pourrait presque s’imaginer que CF Moto à penser à faire une coupe de marque afin de promouvoir le modèle et ses capacités sportives à moindres frais…