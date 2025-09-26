La 675 SR-R n’est pas une citadine née. Mais ça n’a rien d’étonnant étant donné qu’il s’agit d’une vraie sportive. Pour avoir un meilleur compromis urbain / sport, il sera plus judicieux d’opter pour sa version roadster : la NK 675 . La position sera moins radicale mais elle attira moins les regards que la SR. Il faut bien l’avouer, la sportive mid size de chez CF est une réelle réussite visuelle. Et la finition n’est pas en reste. Bien sûr quelques petits détails peuvent faire tiquer si vous êtes pointilleux. Mais finalement lorsque vous découvrirez le prix de cette machine, vous remettrez en question toutes vos critiques : “Cela pourrait être mieux, ils auraient pu faire ça comme ça. Oui mais bon, elle vaut 7 899 €…”. Alors on ne dit pas qu’il faut sacrifier toutes nos exigences sur l’autel du budget. Mais on dit que la CF SR-R vous vend exactement et uniquement ce qu’elle propose. C’est-à-dire une sportive accessible en tout point. De plus, on aime la regarder et elle saura vous procurer du plaisir à son bord. En dépit du fait qu’elle ne soit pas encore homologuée pour les permis A2 (mais cela ne saurait tarder), le concept semble plaire malgré tout. Car la marque chinoise a déjà immatriculé plus de 300 SR-R sur le premier semestre 2025.

Un chiffre qui peut paraître faible mais qui est déjà important pour ce segment en plein renouveau de la sportive “accessible” (moins de 100 ch) si on le compare à la concurrence. En effet, la SR-R fait une entrée fracassante dans le milieu en bousculant des marques bien installées avec un réseau de revendeurs solides. Elle devance donc la Yamaha R7 , la Suzuki GSX-8R ou encore des européennes comme la Triumph Daytona 660. Seule la Honda CBR 650 R parvient à la devancer de quelques centaines d’unités. Peut-être grâce à son système E-Clutch ? Mais les gros constructeurs vont avoir du souci à se faire car CFMoto n’est pas le seul à vouloir s’attaquer à ce marché. En effet, on est aussi très curieux de voir les chiffres que vont afficher la Zontes 703 RR et la Voge RR 660 S en fin d’année.

Caradisiac a aimé