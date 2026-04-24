Voici une collaboration qui va marquer l’Histoire.

Suite à une rencontre fortuite au Monaco Yacht Show entre Constantin Buschmann (le PDG de Brabus) et Simon Dabadie (le fondateur de DAB Motors), les deux marques ont décidé de s’unir pour conquérir un nouveau segment de la mobilité urbaine de luxe.

À l’occasion de la Milan Design Week 2026, le constructeur français de motos DAB Motors et le légendaire préparateur allemand, Brabus, ont dévoilé le fruit de ce partenariat basé sur la plateforme 1⍺ (One Alpha), conçue et fabriquée en France, avec des motos urbaines 100 % électriques exclusives.

« Il ne s’agit pas d’une collaboration traditionnelle ; c’est la construction progressive d’une vision partagée », a déclaré Simon Dabadie, fondateur de DAB Motors, aujourd’hui rattaché à Peugeot Motocycles. « Les deux marques partagent le même refus du compromis et la même ambition de créer plutôt que de suivre. La plateforme DAB 1⍺ a constitué la base idéale pour repousser les limites de ce que peut être un véhicule urbain. »

Une alliance franco-allemande pour des motos électriques de luxe

Les trois modèles sont équipés d’une batterie lithium-ion de 72 volts (7,1 kWh). Conçue pour une utilisation quotidienne fluide, la motorisation offre jusqu’à 150 km d’autonomie en milieu urbain. La transmission finale est confiée à une courroie en carbone silencieuse et nécessitant peu d’entretien. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 120 km/h.

Le système de charge intégré permet à la batterie de se recharger de 50 % à 100 % en environ 1,5 heure, et de se recharger complètement en moins de quatre heures sur une prise domestique standard ou une borne de recharge de type 2.

La moto offre plusieurs modes de conduite, accessibles via un écran LCD de 2,8 pouces : Eco, qui limite la vitesse max à 60 km/h et aplanit la courbe de couple, Street, qui est la configuration de base pour une utilisation urbaine, et Sport (sur les modèles URBAN E), qui débloque l’intégralité du gain de performance Brabus (+ 20 %). Un Nitrous Boost offre aussi à la demande un supplément de puissance pendant 10 secondes maximum, permettant des dépassements rapides. Une marche arrière permet enfin d’effectuer des manœuvres dans les espaces restreints.

On retrouve aussi une fourche inversée Paioli de 46 mm et un amortisseur arrière sur mesure usiné CNC. Le freinage est confié à un système Brembo haute performance avec un étrier avant radial à quatre pistons agissant sur un disque flottant de 320 mm, complété par un double ABS et des leviers de frein usinés CNC.

Trois déclinaisons possibles pour les premières motos électriques de Brabus

Trois éditions différentes sont proposées. Porte d’entrée de ce nouvel univers, la Dab 1α Brabus se distingue par un programme de personnalisation exclusif. Entièrement revêtue d’un noir profond, elle arbore des pièces en carbone apparent (écopes, garde-boue, sabot) et une selle en Alcantara surpiquée de gris inspirée du sport automobile. Une configuration qui offre 31 chevaux.

La Brabus Urban E bénéficie pour sa part d’un onduleur amélioré et d’une cartographie moteur optimisée, augmentant ainsi ses performances jusqu’à 20 % pour atteindre 37 chevaux (27,6 kW) et 475 Nm de couple à la roue.

La machine est équipée de conduits de refroidissement en fibre de carbone signés Brabus et réalisés sur mesure, d’ailerons arrière et d’enjoliveurs de roues en fibre de carbone, mais aussi de carénages en fibre de carbone.

Le look et la signature de Brabus se distinguent par un logo illuminé et par deux bandes LED intégrées aux prises d’air en fibre de carbone. Une selle pilote exclusive Brabus Masterpiece, revêtue de cuir rouge haut de gamme orné du matelassage « Shell » caractéristique de la marque complète le look.

Modèle le plus élitiste, la Brabus Urban E First Edition (limitée à 40 exemplaires dans le monde, dix pour chaque coloris, « Peetch », « Desert Sand », « Superviolet » et « Fusion Red »), reprend quant à elle les caractéristiques de la Urban E.

Au niveau des tarifs, on reste bien sûr dans de l’exclusif, avec un ticket d’entrée fixé à 16 590 € (hors taxes) pour la Dab 1α Brabus, 20 800 € pour la Brabus Urban E et 32 400 € pour la Brabus Urban E First Edition.