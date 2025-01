De la continuité et des graphismes inédits pour les nouveautés 2025 Harley-Davidson

Présent au salon EICMA de Milan lors de l'édition 2024, Harley-Davidson n'y avait présenté aucun nouveau modèle.

Et pour cause, le constructeur américain vient seulement de dévoiler une partie de sa gamme 2025.

Sans surprise, on retrouve au catalogue les valeurs sûres que sont les modèles Gran American Touring Street Glide, Road Glide et Road King Special. Dans la gamme des Trikes Harley-Davidson, ce sont pour le moment les Freewheeler et Tri Glide Ultra qui ont été confirmés pour 2025.

Harley-Davidson a également annoncé son programme Factory Custom Paint & Graphics, proposant des finitions haut de gamme sur certains modèles de motos. Pour 2025, trois finitions sont ainsi proposées sur différents modèles, chaque exemplaire étant orné d'un médaillon de réservoir noir avec des touches de chrome et un fond texturé nacré en violet ou en orange.

Des finitions exclusives pour les modèles Harley-Davidson 2025

La teinte Mystic Shift propose un changement de teinte spectaculaire allant d’un métal sombre à du violet, du bleu et presque de l’orange. Un effet particulièrement visible en plein soleil.

La marque américaine revisite également ses classiques motifs de flammes avec la finition Firestorm, aux graphismes plus ou moins visibles selon l'angle de vue. Une proposition disponible en deux teintes : Midnight Firestorm, une peinture sombre sur une base Vivid Black et Whiskey Firestorm, une teinte orange.

De nouveaux modèles Harley-Davidson 2025, dont la 26e déclinaison de la collection Custom Vehicle Operation (CVO) en édition limitée, seront présentés le 23 janvier prochain.