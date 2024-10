De nouveaux brevets pour la future Honda électrique

Si Honda a affiché ses ambitions électriques depuis de longs mois, son catalogue reste pour le moment vierge de toute moto électrique.

Pourtant, il semble que la marque travaille toujours sur le développement d'un modèle zéro émission. Une moto électrique qui, selon les ultimes brevets dévoilés par nos confrères de Cycle World, pourrait prendre la forme d'une CB1000R, à savoir un gros roadster.

Selon les images de ce brevet, outre le design général, ce modèle électrique emprunte de nombreux éléments à son homologue thermique, à commencer par le monobras oscillant avec suspension arrière Pro-Link, la fourche ou encore le phare avant. Le guidon, les selles du pilote et du passager, les rétroviseurs ou encore le tableau de bord semblent également identiques à l'actuelle CB1000R, qui pourrait céder sa place à la nouvelle Honda CB1000 Hornet dans le catalogue.

On note également la présence d'un cadre tubulaire spécifique, de quatre batteries disposées en lieu et place du moteur à combustion ainsi que d'une prise de type 2 autorisant une recharge rapide de la moto. Une courroie permettrait d'assurer la transmission de la puissance du moteur à la roue arrière.

Si le développement de ce gros roadster paraît encore en cours, on rappelle que Honda ambitionnait il y a encore moins d'un an la sortie de dix modèles électriques durant l'année 2025. Des deux-roues à propos desquels la marque reste plus que discrète jusqu'ici.