Des nouveaux coloris pour la Honda Africa Twin 2026 et des équipements de série enrichis pour la version Adventure Sports

C’est ce qu’on appelle une « success-story » moderne. Depuis le grand retour du nom Africa Twin en 2016 (la CRF1000L à l’époque), Honda a écoulé plus de 121 000 exemplaires de son trail en Europe. Un score impressionnant qui place la famille CRF1100L sur la deuxième marche du podium des ventes de trails de plus de 1 000 cm³, juste derrière l’intouchable référence bavaroise, la GS.

Après une année 2024 riche en évolutions techniques, on pense notamment à l’arrivée des suspensions électroniques, au gain de couple moteur et à la roue avant de 19 pouces sur l’Adventure Sports, Honda joue la carte de la continuité mécanique pour 2026.

Mécaniquement et du point de vue de la partie-cycle, l’Africa Twin 2026 reste donc identique au millésime précédent. Le bicylindre en ligne huit soupapes à simple arbre à cames de 1 084 cm³ délivre toujours une puissance de 75 kW (102 chevaux) à 7 500 tr/min et un couple de 112 Nm à 5 500 tr/min.

Pour 2026, le modèle standard est disponible dans les trois mêmes coloris, rouge Grand Prix, noir mat et blanc avec jantes dorées. La déclinaison standard de l’Africa Twin reste affichée à 14 999 euros, tandis que la version avec suspensions électroniques (ES) est pour sa part disponible à partir de 17 599 euros, soit une augmentation de 300 euros par rapport à 2025.

Une version Adventure Sports complète la déclinaison de base de l’Africa Twin

En plus du modèle de base, l’Africa Twin (uniquement disponible avec la boîte mécanique) est aussi déclinée en version Adventure Sports. Une moto équipée d’origine d’un ensemble de suspensions Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment), d’une roue avant de 19 pouces avec gomme de 110/80 et d’une selle abaissée de 835/855 mm et d’un plus grand réservoir de 24,8 litres pour une autonomie annoncée à plus de 500 kilomètres.

Côté équipement électronique, on retrouve une centrale inertielle IMU six axes qui pilote les différents modes de conduite, le contrôle de couple HSTC, l’ABS en courbe, le contrôle de cabrage et de délestage de l’arrière, sans oublier la fonction de détection d’entrée en courbe pour la version ES-DCT. Les aspects pratiques restent omniprésents sous la forme d’un régulateur de vitesse, de poignées chauffantes, d’un port USB, d’une prise 12V et d’une instrumentation avec écran tactile TFT couleur de 6,5 pouces intégrant les systèmes Apple Carplay et Android Auto ainsi qu’une connectivité Bluetooth. La double optique avant à LED intègre des feux de jour (DRL) ainsi que des feux de virages.

Quatre « packs » d’accessoires spécifiques (Rally, Adventure, Urban et Travel) sont aussi disponibles selon les besoins des pilotes.

Pour les tarifs des millésimes 2026 de l’Africa Twin Adventure Sports, il faut compter 19 799 euros pour la version DCT et 18 599 euros avec la boîte manuelle à six rapports.