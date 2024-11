Ducati présente son nouveau moteur V2

Avant de poursuivre la présentation de ses modèles 2025, Ducati lève le voile sur un tout nouveau moteur V2, le bicylindre le plus léger jamais produit par Ducati.

Avec ce nouveau moteur, Ducati confirme son engagement dans le développement de moteur de dernière génération, qui s'est concrétisé par l'introduction de quatre moteurs inédits en seulement sept ans : du Desmosedici Stradale au Superquadro Mono, du V4 Granturismo jusqu’à ce nouveau V2.

Ce nouveau bicylindre Ducati est homologué selon les normes Euro5+, avec une cylindrée de 890 cm3, est équipé du système de distribution variable IVT (Intake Variable Timing), de chemises en aluminium et ne pèse que 54,5 kg (-9,4 kg par rapport au Superquadro 955, -5,9 kg par rapport à la Testastretta Evoluzione, -5,8 kg par rapport à la Scrambler Desmodue). Le système de distribution à ressort, introduit sur le Granturismo V4 et présent sur le nouveau V2, met l'accent sur la régularité à bas régime et l'économie d'entretien avec un jeu aux soupapes à effectuer tous les 30 000 km seulement.

Ce nouveau V2 se caractérise par une puissance de 115 chevaux (ou 120 chevaux en version racing) et un couple maximal de 93,3 Nm, soit 92,1 Nm à 8 250 tr/min. Le limiteur, en cinquième et sixième vitesse, est fixé à 11 350 tr/min. Plus de 70 % du couple maximum est déjà disponible à 3 000 tr/min, et entre 3 500 et 11 000 tr/min, la valeur du couple ne descend jamais en dessous de 80 %.

Dans sa configuration la plus sportive (120 chevaux) avec l’échappement racing, le nouveau V2 Ducati adopte un échappement racing pour l'utilisation sur circuit, où la puissance maximale passe à 126 ch (+6 chevaux) à 10 000 tr/min et le couple à 98 Nm (+5 Nm) à 8 250 tr/min, avec un gain de poids de 4,5 kg.

Le nouveau V2 est équipé d'un circuit de dérivation d'admission. Un conduit relie la boîte à air et les conduits d'admission des deux cylindres le long de la soupape d'admission, améliorant ainsi le mélange air/carburant pour une plus grande efficacité énergétique. De cette manière, le moteur est plus efficace en termes de combustion, réduisant la consommation de carburant et les émissions nocives, tout en augmentant la régularité de la puissance délivrée. Comme le moteur Superquadro, le nouveau V2 est équipé de chemises en aluminium.

Le nouveau V2 permet donc d’être intégré dans des motos plus compactes grâce à des dimensions particulièrement réduites dues à la pompe à eau positionnée sur la tête du cylindre avant.

Pour les mêmes raisons, le nouveau bicylindre est équipé d'un échangeur thermique eau/huile placé à l'intérieur du V des cylindres, ce qui permet d'éliminer le refroidisseur d'huile. Cette solution technique permet de réduire l'encombrement et le poids.

Comme sur la nouvelle Panigale V4, la boîte de vitesses est équipée du Ducati Quick Shift (DQS) 2.0 qui utilise une stratégie basée uniquement sur le capteur de vitesse, permettant ainsi l'utilisation d'une commande à la pédale sans micro-interrupteur. Cette solution offre au pilote une sensation plus directe, avec une course réduite et sans cette sensation « caoutchouteuse » typique des quickshifters traditionnels, et facilite la recherche du point mort. L'embrayage à glissement à 8 disques, dérivé de la version la plus récente utilisée par la Testastretta 11°, atténue le couple rétrograde avec l'accélérateur coupé et lors du rétrogradage, en améliorant la stabilité de la moto lors des phases de freinage importantes.

Les premières motos équipées de ce nouveau moteur Ducati V2 seront dévoilées dans les tout prochains jours, et dès le 5 novembre à l’occasion du salon de Milan, qui se tiendra la semaine prochaine dans la capitale lombarde.