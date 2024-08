Ducati : Un avenir prometteur sous le signe du monocylindre

Les ambitions de Ducati ne s'arrêtent pas à l'Hypermotard. Ce nouveau moteur monocylindre servira de base à une véritable famille de modèles. Des rumeurs évoquent déjà l'arrivée d'une sportive et d'une enduro, toutes deux inspirées de modèles emblématiques de la marque.

La sportive pourrait notamment rendre hommage à la légendaire Supermono, un prototype des années 90. L'artiste numérique Oberdan Bezzi a d'ailleurs imaginé une Ducati 698 Marianna, un clin d'œil à la première 125 cm³ de la marque. Cette moto sportive légère et agile pourrait voir le jour en 2025, coïncidant avec le 30ème anniversaire de la Supermono.

Quant à l'enduro, elle pourrait s'appuyer sur le châssis tubulaire de l'Hypermotard et adopter une configuration plus typée tout-terrain. Des rendus numériques ont déjà été réalisés, imaginant une Ducati Enduro 698 avec un pneu avant de 21 pouces et des couleurs inspirées de la DesertX.

Si ces projets restent pour l'instant au stade de rumeurs, il est certain que Ducati a de grandes ambitions pour son nouveau moteur monocylindre. La marque italienne, qui a déjà dévoilé la nouvelle Panigale V4 pour 2025, devrait nous réserver d'autres surprises dans les mois à venir.

L'avenir de Ducati s'annonce donc passionnant, avec une gamme de modèles toujours plus diversifiée et innovante. Les passionnés de moto ont de quoi se réjouir !