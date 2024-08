Grande Bretagne : Bastianini ajuste Martin et Bagnaia

La pluie s'est timidement invitée au départ de la course MotoGP à Silverstone, ajoutant une couche d'incertitude à une compétition déjà palpitante. Dès que le feu s'est éteint, Pecco Bagnaia, parti de la deuxième position, a réalisé un départ fulgurant. Enea Bastianini a pris la deuxième place tandis que Jorge Martín et Aleix Espargaró se battaient pour la troisième. Martín a réussi à s'emparer de la place après un léger contact avec Espargaró. À l'arrière, une double chute impliquant les équipiers Raúl Fernández et Miguel Oliveira a ajouté à l'intensité de la course, tandis que Brad Binder a rencontré des problèmes dès le départ.

Aleix Espargaró, malgré le contact avec Martín, a réussi à se repositionner en quatrième place devant les frères Márquez, Marc et Alex. Une erreur de Bastianini a permis à Martín de passer en deuxième position, laissant Bastianini compléter le podium provisoire. Cette situation a permis à Bagnaia de creuser un écart de demi-seconde en tête de la course.

Espargaró n'a pas tardé à dépasser Bastianini, et Marc Márquez a tenté de faire de même, bien que sans succès. Les positions sont restées stables dans les premiers tours, avec Martín se rapprochant dangereusement de Bagnaia.

Derrière eux, Fabio Di Giannantonio et Alex Márquez se disputaient la sixième position. Di Giannantonio a fait signe à son rival de le suivre pour tenter de rattraper le groupe de tête. Pendant ce temps, Martín est arrivé à la hauteur de Bagnaia alors qu'il restait encore onze tours à parcourir.

Enea Bastianini, fidèle à son style, a attaqué Espargaró pour se placer en troisième position, réduisant l'écart avec Martín. En tête, Martín a réussi à dépasser Bagnaia pour prendre les commandes de la course. Au même moment, Joan Mir a dû abandonner la course en raison de problèmes mécaniques, alors qu'il était quatorzième.

Un écart de Martín a permis à Bagnaia de tenter de reprendre la tête, mais l'Espagnol a rapidement repris sa place. Cependant, Bastianini s'est rapproché et a finalement dépassé Bagnaia, prenant la deuxième position à sept tours de l'arrivée.

Deux tours plus tard, Marc Márquez a dépassé Aleix Espargaró pour s'emparer de la quatrième place, tandis que Di Giannantonio se rapprochait des pilotes Aprilia. En tête, Bastianini se rapprochait dangereusement de Martín, avec un écart de plus d'une seconde sur Bagnaia.

À seulement deux tours de la fin, Martín a élargi sa trajectoire, permettant à Bastianini de prendre la tête de la course. Le pilote Pramac n'a pas réussi à rattraper la Ducati officielle de Bastianini, qui a ainsi remporté sa sixième victoire en MotoGP. Jorge Martín a terminé en deuxième position, Bagnaia complétant le podium, tandis que Marc Márquez a pris la quatrième place.

Le MotoGP quitte Silverstone avec un nouveau leader ; Jorge Martín est à nouveau numéro un avec 241 points, suivi de près par Pecco Bagnaia (2e 238p.), désormais deuxième avec trois points de moins. Enea Bastianini les approche depuis la troisième place, désormais avec 192 points, devant Marc Márquez (4e 179p.) et Maverick Viñales (5e 130p.). Prochain rendez-vous dans deux semaines en Autriche.