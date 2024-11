Harley-Davidson se met au Black Friday

Grand rendez-vous annuel de la surconsommation, le Black Friday permet traditionnellement aux enseignes de proposer des prix cassés sur une sélection de produits.

Un concept importé des États-Unis, qui daterait des années soixante et généralisé par les géants américains que sont Ebay ou encore Amazon.

Aujourd'hui très populaire dans de nombreux pays, le Black Friday 2024 aura lieu dans quelques heures seulement.

Et tout le monde s'y met, y compris les constructeurs de motos.

Du côté de la marque de Milwaukee, Harley-Davidson, on reprend à son compte le concept pour l'adapter à ses couleurs avec les « Orange and Black Days » (les jours orange et noirs en VF).

Vendredi 29 et samedi 30 novembre, les concessions françaises Harley-Davidson donnent ainsi rendez-vous aux motards et non motards pour une plongée dans l'univers de la firme américaine.

Au programme, découverte des modèles et des nouveautés 2024 du catalogue Harley-Davidson, moments de convivialité et de partage autour d'une passion commune ou encore promos sur les vêtements, accessoires et autres produits dérivés siglés Harley-Davidson.

Pour trouver la concession Harley-Davidson participant à l'opération la plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site officiel de la marque.