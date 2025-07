En selle, la première impression est celle d’une toute petite moto avec un guidon très plat et rapproché du corps. La GB est proche d’une 125 sur laquelle un pilote d’1 m 85 est assis droit avec un très très très léger appui sur les poignets.

La position de conduite neutre correspond bien à la catégorie des roadsters dans laquelle Honda classe cette moto.

Très fine entre les jambes et les pieds, cette GB s’équipe cependant d’un réservoir relativement large, qui aurait peut-être mérité un peu plus de finesse quitte à perdre 1 l de contenance.

Au démarrage, la bande-son feutrée est plutôt agréable. Le « poum poum poum » typique d’un monocylindre est audible est très sympa. Les premières évolutions révèlent un moteur anémique à bas régime mais plutôt bien rempli à mi-régime même si les performances sont modestes. La boîte de vitesses est souple, les rapports passent à la volée et l’ensemble est bien étagé à condition de ne pas solliciter le cinquième rapport qui fait figure d’overdrive.

En dynamique, avec sa jante avant de 19’’ et son gros pneu arrière de 150, la GB se révèle moins vive et moins agile que ce à quoi on aurait pu s’attendre. Elle est en fait neutre et stable, en un mot, rassurante.

En haussant le rythme, la GB reste saine mais les limites de la garde au sol sont vite atteintes. Quant au freinage, il est parfaitement calibré et correspond bien à la moto.

Pour ce qui est des aptitudes au voyage, bien qu’épaisse, la selle est ferme et ne s’avère pas particulièrement confortable et la petite bulle optionnelle que nous avons essayée ne protège pas.

Aussi, la motorisation offre des reprises médiocres au-dessus de 90 km/h et comme la moto peine à dépasser les 120 km/h compteur, elle se cantonne au réseau secondaire, aux balades côtières et aux voies rapides urbaines… un peu comme une 125 cm³ !