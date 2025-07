Vous êtes nombreux à avoir lu nos différentes actus concernant ce modèle et certains d’entre vous ont réagi : « ça paraît faible pour attirer du monde. Les A1 n'y ont pas accès et les A2 vont trouvé ça faiblard. Je suis mitigé pour le coup. » affirmait Camu002, « en découvrant cette Honda, je ne regrette pas l’achat de ma petite Triumph Speed 400, un vrai moteur (de 40ch soit presque le double de la Honda), une finition top, une jolie petite gueule, mieux équipée...pour à peine 1 000 balles de différence ! » nous expliquait Oliv 69.

Valorisante, d’apparence à la fois classique et dynamique, en d’autres termes, « néo classique », cette belle petite Honda donne effectivement envie d’être essayée et se révèle facile et rassurante. Cependant, même si son monocylindre est relativement plein, il est peu puissant et la GB350S manque nettement de performances et de vitesse de pointe, ce qui en limite fortement l’usage dans nos contrées. Cependant, le tarif est agressif et le réseau est plus que développé, ce qui en fait quand même une compagne basique agréable, même si certaines 125 cm³ ailées comme le Dax ont presque autant en charme et en sans avoir besoin du permis A !

Caradisiac a aimé