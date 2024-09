Honda pourrait se mettre à l'électrique avec une mini-moto

Ayant à plusieurs reprises annoncé son intention de se lancer sur le marché de l’électrique avec une dizaine de modèles dès 2025, il est encore difficile de savoir précisément ce que nous réserve le constructeur japonais.

Très discrète sur le sujet, la marque a pourtant breveté un petit modèle électrique. Un deux-roues au gabarit semblable à celui de la MSX 125 Grom, une petite moto qui a fait son grand retour dans le catalogue de Honda en France.

Révélé par nos confrères de Cycleworld.com, ce brevet illustre une moto qui semble spécialement développée pour un usage urbain. Un marché où les modèles électriques peinent encore à percer en Europe malgré leur pertinence.

Enfin une première moto électrique signée Honda ?

Selon le brevet déposé par Honda, on retrouverait à l’avant le même type de suspension que celle utilisée sur la Gold Wing en lieu et place d’une fourche plus conventionnelle. La petite moto devrait également être équipée d’une courroie, et d’un bras oscillant unilatéral, tandis que le phare avant full LED semble aussi être inédit et faire l’objet d’un nouveau brevet avec une ouverture d’air permettant de refroidir les batteries du véhicule.

Après plusieurs annonces sur l’imminence de la sortie de ses premiers modèles de motos électriques, Honda pourrait donc bientôt, enfin, nous en dire plus sur cette gamme inédite du catalogue.