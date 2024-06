Il y a 40 ans naissait le Softail Harley-Davidson

Il y a quarante ans, le FXST Softail venait garnir la gamme Harley-Davidson. Développé par l'ingénieur indépendant Bill Davis, ce modèle était alors équipé d’amortisseurs arrière dissimulés installés sur un cadre Big Twin. Le placement de ces amortisseurs horizontaux sous les tubes inférieurs du cadre permettait également une position d'assise plus basse et un véritable confort pour le pilote tout en conservant le style « hardtail » des modèles dépourvus de suspensions arrière. Aujourd’hui, la pièce maîtresse du châssis Softail reste le mono-amortisseur arrière à ressorts hélicoïdaux situé sous la selle.

Outre ses suspensions, le premier modèle de la gamme Softail inaugurait également le tout nouveau moteur Evolution V-Twin, conçu pour remplacer un moteur Shovelhead vieillissant.

Un Softail au succès salvateur pour Harley-Davidson

À une époque où l'entreprise était en difficulté financière, le moteur Evolution et le châssis Softail se sont donc combinés à merveille pour aider Harley-Davidson à retrouver des couleurs.

« Quand je repense au lancement du modèle FXST Softail et à son impact sur le marché, nous étions en difficulté pour trouver de nouveaux propriétaires, je réalise à quel point ce nouveau moteur et ce nouveau châssis étaient essentiels à notre survie », commente aujourd’hui Willie G. Davidson, le responsable du style de l’époque dans son livre « 100 years of Harley-Davidson ».

Devenu incontournable dans le catalogue Harley-Davidson, le châssis Softail, renouvelé en 2018 (voir photo ci-dessus), équipe encore aujourd’hui les neuf modèles de la gamme Cruiser au catalogue : le modèle Softail standard, le Street Bob 114, le Low Rider S, le Low Rider ST, le Breakout, le Heritage Classic 114, le Fat Bob 114, le Fat Boy 114 et le Sport Glide.