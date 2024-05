Il faudra donc encore patienter quelques mois avant de découvrir la version finale de la nouvelle sportive KTM.

Évoquée depuis 2022, la KTM 990 RC R arrivera finalement sur le marché en 2025.

Avant de tout savoir sur cette nouvelle grosse sportive autrichienne, qui sera également déclinée en version Track (circuit), non homologuée pour un usage sur route, la marque de Mattighoffen a dévoilé les premières images du prototype, dont le développement est en voie de finalisation. Un prototype qui se testera d’ailleurs sur plusieurs manches du championnat d’Europe Supersport en tant que Wildcard (invité) dans les mois à venir.

D’ici la présentation officielle de la moto, qui n’a à ce jour pas encore de date, KTM propose à ses fans de suivre les différentes étapes de son développement via des vidéos diffusées sur le Net. Le premier épisode, consacré au design de la moto est d’ailleurs déjà disponible.

KTM annonce ses futures sportives !

Ce contenu exclusif permet ainsi d’entrer dans les coulisses du développement et de la conception des futures KTM 990 RC R et 990 RC R Track, pensées pour briller à la fois sur piste, mais aussi sur route, même si on imagine que son usage « légal » sera limité par les différentes réglementations en vigueur…

Si on ignore encore beaucoup de choses sur cette sportive, on sait déjà qu’elle sera animée par un moteur LC8c de 57 kg avec homologation Euro5 +, perfectionné pour offrir un couple de 103 Nm à 10 500 tr/min et 128 chevaux. Elle disposera également d’un nouveau silencieux en acier inoxydable, tandis que la version piste R Track sera dotée d’un silencieux Akrapovic.

Le châssis en acier offre pour sa part un angle de braquage de 25 degrés et des dimensions spécifiques pour améliorer la capacité de réponse de la direction et une rigidité accrue. Un sous-châssis en aluminium moulé sous pression facilite quant à lui la maniabilité.

On retrouvera aussi une fourche WP Apex entièrement réglable et des jantes légères en aluminium moulé enveloppées de pneus Michelin.

À l’image des prototypes de MotoGP, la KTM 990 RC R disposera également d’ailerons afin de favoriser son appui aérodynamique, en ligne droite comme en courbe.

« La KTM 990 RC R est une innovation révolutionnaire pour ceux qui vivent pour le plaisir des virages. C'est pour ceux qui se penchent près de la route, effleurant presque leurs genoux, puis repoussent les limites, posant le coude sur le tarmac du circuit. Cette moto offre puissance et prestige sans le prix exorbitant » a déclaré Riaan Neveling, responsable du marketing mondial de KTM lors de la présentation de la moto.

Pour avoir tous les détails sur les motos, KTM annonce qu’il faudra patienter jusqu’au début de l’année 2025.