KTM va-t-il devoir arrêter le MotoGP ?

Verra-t-on des motos orange sur les grilles de départ de la catégorie MotoGP en 2025 ?

La grave crise financière que traverse KTM, avec des dettes estimées atteignant près de trois milliards d'euros (2,9 milliards d'euros) pourrait sonner le glas de son investissement en MotoGP.

Si la marque, et son team officiel, toujours soutenus par son sponsor Red Bull, ont assuré les promoteurs du championnat du monde MotoGP de leur continuité jusqu'à la fin de la saison 2026, la situation de crise pourrait malgré tout changer la donne.

Déclaré insolvable, le constructeur autrichien a déjà annoncé le gel du développement de ses prototypes de MotoGP, au moins jusqu'aux prochains essais de pré-saison.

Si du côté de la marque on se veut rassurant quant à la participation aux saisons 2025 et 2026, le doute est bel et bien présent pour les organisateurs, avec la menace d'un désistement qui plane désormais de façon de plus en plus inquiétante.

KTM présent en MotoGP jusqu'en 2026 ?

Selon Hubert Trunkenpolz, membre du conseil d'administration de la marque : « Nous (KTM, ndr) participerons au MotoGP l'année prochaine et l'année suivante, car nous avons un contrat avec Dorna. » Un désistement coûterait donc cher au constructeur.

Le dirigeant se veut plus flou pour l'avenir : « Nous ne promettons rien après. Nous devons promouvoir la marque et nous considérons le sport comme l'outil marketing le plus important pour KTM. Heureusement, nous avons de très bons partenaires, en premier lieu Red Bull, qui nous soutient non seulement en tant que partenaire. sponsor, mais aussi en tant que partenaire pour surmonter ce moment difficile. »

Malgré les nouvelles rassurantes venues de la direction du groupe autrichien, les rumeurs au sujet d'un abandon du projet MotoGP de la part de KTM se font de plus en plus insistantes.

La volonté du constructeur de préserver le département compétition pourrait maintenant se heurter à la réalité financière du groupe KTM, avec une dette abyssale de près de trois milliards qu'il va falloir combler.

La suite des événements reste floue pour la marque, qui devrait engager quatre motos en MotoGP (deux dans le team officiel et deux avec Tech3) la saison prochaine.