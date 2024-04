L'actu de la semaine : le contrôle technique, les Aprilia RSV4 et Tuono V4 en édition limitée, la Vespa 140 ans et les MV Agusta Enduro Veloce et Indian Scout 2024 à l'essai

À la Une cette semaine

Contrôle technique : c'est parti

Évoqué depuis des années, le contrôle technique des motos et scooters à partir de 50 cm3 est entré en application ce lundi 15 avril, et porte essentiellement sur la sécurité et la conformité des deux-roues concernant les émissions polluantes et sonores. Un contrôle qui consiste à vérifier : « l'état des freins, l'absence d'émissions polluantes et sonores excessives, l'état des équipements de direction, le fonctionnement des feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques, l'état des rétroviseurs, l'état des essieux, roues, pneus et suspensions », comme le précise le site officiel du Gouvernement.

Pour les récalcitrants, la FFMC a également publié son "Guide juridique du boycott". Quelques pages qui font toute la lumière sur les risques encourus en cas de boycott de l'examen obligatoire.

Aprilia rend hommage au titre Superbike de Max Biaggi en 2009

Avant de briller en catégorie MotoGP, c’est sur les tracés du championnat du monde Superbike qu’Aprilia a construit son palmarès. Un glorieux passé sportif, et un premier titre de champion du monde Superbike acquis par Max Biaggi en 2009 auquel la marque de Noale rend hommage aujourd’hui avec une série spéciale SE-09 SBK pour ses RSV4 Factory et Tuono V4 Factory. Les Aprilia RSV4 Factory SE-09 SBK (à partir de 26 499 €) et Aprilia Tuono V4 Factory SE-09 SBK (à partir de 19 999 €) seront disponibles à partir du mois de juin dans les concessions.

Une Vespa en édition limitée pour célébrer les 140 ans de Piaggio

Cette année, Piaggio fête ses 140 ans. Pour marquer le coup et célébrer en même temps les 140 ans de Piaggio, firme née en 1884, Vespa a dévoilé une édition spéciale basée sur son modèle Vespa GTV. On y retrouvera donc le moteur monocylindre 300 HPE à refroidissement liquide développant 24 chevaux mais aussi l’instrumentation numérique, le démarrage sans clé, le contrôle de traction, l’ABS et la connectivité smartphone via l’application Vespa MIA.

La MV Agusta Enduro Veloce à l'essai

Ultime nouveauté présentée par la marque MV Agusta, nouveau membre de la famille KTM, l'Enduro Veloce (224 kg à sec) arrive sur le segment des trails avec une motorisation inédite : un trois-cylindres de 931 cm3 développant 124 chevaux à 10 000 tr/min pour un couple maxi de 102 Nm obtenu dès 7 000 tr/min. Une prise en main sur les routes de Sardaigne, entre mer et montagnes, bitume et chemins de terre.

La gamme Indian Scout 2024 mise à l'épreuve

Direction la Californie, de San Francisco à Santa Cruz pour essayer la nouvelle gamme 2024 de l'Indian Scout. Avec pas moins de cinq modèles proposés : l’Indian Scout Bobber (à partir de 15 390 €), l’lndian Sport Scout (à partir de 15 690 €), l’Indian Scout Classic (à partir de 15 690 € également), l’Indian Super Scout et l’Indian 101 Scout, deux modèles affichés à partir de 18 990 €. Cinq propositions différentes qui conservent les fondamentaux et qui devraient permettre à chacun de trouver chaussure à son pied.