L'actu de la semaine : une nouvelle BMW GS, la Honda CB125R 2024, la Husqvarna Svartpilen 801, MV Agusta rachetée par KTM et la Triumph Daytona 660 à l'essai

À la Une cette semaine

Une BMW GS Enduro en préparation !

Le scoop de la semaine nous vient d'Allemagne, et de nos confrères de Motorrad, qui, déclarations de Markus Flasch, le boss de la marque, et photos à l'appui annoncent l'arrivée prochaine d'une nouvelle "BMW GS Enduro" reposant en partie sur des éléments communs avec l'actuelle R12 nineT. Une nouveauté, qui devrait ravir les amateurs de off-road, qui a même été espionnée par Motorrad en pleins tests grandeur nature sur laquelle on retrouve une fourche à large débattement, des jantes à rayons, une roue avant de 21 pouces et des pneus à crampons. Selon Motorrad, la moto repose également sur le moteur Boxer et le cadre tubulaire en acier de l’actuelle R12 nineT, alors que le monobras oscillant Paralever et le système d’échappement placé en position basse, sous la moto semblent inédits. Une vraie surprise.

Honda présente la CB125R 2024

Ultime modèle 2024 à être dévoilé par Honda, la petite CB125R est le membre de la famille Neo Sports Café le plus accessible, propulsé par son monocylindre de 124,9 cm3 délivrant 15 chevaux, désormais Euro5+. Pour son millésime 2024, la Honda CB125R, dont le prix est encore inconnu, profite aussi d’une nouvelle instrumentation TFT couleur de 5 pouces héritée de la CB1000R, d’un commodo inédit et de quatre coloris : gris, bleu, blanc et rouge.

Husqvarna renouvelle son roadster Svartpilen

Cette semaine, Husqvarna a présenté sa nouvelle Svartpilen 801. L'occasion pour le roadster suédois, qui repose désormais sur le bicylindre KTM LC8c de 799 cm3 (105 chevaux et couple maxi de 87 Nm) de renforcer son look de scrambler et se moderniser avec une belle dotation électronique : l’antipatinage, trois modes de conduite (Street, Sport et Rain), le système Easy Shift qui permet de passer les rapports sans embrayer, l’anti-wheeling, le contrôle de traction en courbe, la régulation du patinage moteur ou encore une instrumentation TFT couleur de cinq pouces avec connectivité smartphone en Bluetooth. Disponible dans un unique coloris noir, la Husqvarna Svartpilen 801 est affichée à partir de 11 299 €.

KTM rachète MV Agusta

Après être entré dans le capital de la marque MV Agusta en 2022 en acquérant 25,1 % des parts de l'entreprise, le groupe Pierer Mobility, notamment propriétaire de KTM, mais aussi de GasGas et Husqvarna avait officialisé en fin d’année dernière l’accord entre toutes les parties concernant une option d'achat prochaine et une prise de contrôle de la marque par le groupe autrichien. L’acquisition, attendue pour 2026 intervient bien plus tôt puisque Pierer Mobility vient d’annoncer prendre le contrôle de MV Agusta via l'acquisition de 25 % des parts de la marque italienne, devenant ainsi actionnaire majoritaire avec 50,1 % des parts. Conséquence immédiate, le nouveau boss de MV Agusta est désormais Hubert Trunkenpolz membre du comité exécutif de Pierer Mobility AG, qui remplace Timur Sardarov.

À l'essai cette semaine : la Triumph Daytona 660

C'est le retour d'un nom mythique dans la gamme Triumph : la Daytona. Toutefois, cette nouvelle Daytona ne reprend pas le flambeau de la regrettée 675, mais plutôt celui de la famille des 660, incarnée par le roadster Trident 660 et le trail Tiger 660. Un modèle de "sportive" accessible, tant financièrement (à partir de 9 795 €) qu'au niveau de sa puissance (95 chevaux) testé par Caradisiac Moto sur les routes de Benidorm, en Espagne.