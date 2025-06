Intuitive, naturelle et légère de direction tout en restant stable et précise, agile et suffisamment vive, la Tracer 7 gagne en intérêt de pilotage ce qu’elle perd-toutes proportions gardées-en confort ou en nervosité moteur. Plus efficace, plus pertinente dans le cadre d’une utilisation « touristique » (zélé tout de même, ledit tourisme), plus agréable en termes de position de conduite ou de forme d’assise, la nouveauté 2025 est également en mesure d’afficher deux personnalités très différentes en fonction de la version choisie. Plus cossue, plus accueillante, plus douce, plus onéreuse et mieux équipée, la GT impose son style et son rythme plus coulés que ceux de la standard, tout en montrant plus rapidement les limites de sa garde au sol ou celles du moteur CP2, surtout lorsque l’on roule chargé et envalisé ou en montagne. Il faut alors accepter moins de zèle et toujours un agrément important, et se reporter sur une douceur de fonctionnement matinée de vibrations plus ou moins copieuses pour trouver son compte. Suave, elle peut l’être sans rien perdre de son intérêt. La voici mûre et un peu plus sage, mais toujours volontaire et plaisante. La protection est suffisante, mais le confort encore limité lors de très longues étapes malgré une assise mieux rembourrée que sur le modèle de base, notamment à cause de la position repliée des jambes. Justement, cette Tracer 7 apporte davantage de vivacité, tourne plus court du fait de son moindre encombrement et se montre plus amusante, tout en profitant d’un moteur plus réactif et plus nerveux, du moins en apparences. Moins protectrice, certes, elle exploite au mieux le moteur CP2 Euro5+ bien rempli et suffisamment expressif pour faire montre d’une efficacité redoutable collant parfaitement à une moto hyper polyvalente, sorte de Sport MT avec un M comme dans Moyen et un T comme dans Tourisme cette fois et non pas de Sport GT. Ce que confirme une mise en action dynamique et une aisance impressionnante sur route, tant que la fourche, certes réglable, mais sommaire dans ses réactions de base et se montrant sèche que sur les chocs de faible amplitude, ne vient pas donner l’alerte en faisant riper l’avant. Des phénomènes auxquels la GT, plus lourde, est moins sensible. Lors de cet essai, nous avons par ailleurs constaté une consommation moyenne affichée de 4,7 l.100 km sans ménagement aucun de notre part, mais en exploitant beaucoup les rapports supérieurs, mettant à portée de roues près de 350 km. Impressionnant. Par contre, moins impressionnante la navigation GPS Garmin pourtant très utile pour voyager. Sur nos deux modèles essayés, l'affichage était saccadé, ne plaçait pas où il faut et buggait... Dommage, mais certaines motos semblaient ne pas rencontrer ce problème. N'en demeure pas moins que la surface de carte est très restreinte, qu'il faudra de bons yeux et ne pas trop quitter la route pour s'en servir au mieux.

Chère, avec une version à 10 000 € et une autre à 11 500 €, la Tracer 7 vise un nouveau public et continue de chercher à séduire les jeunes permis en A2. Ceux-ci devront composer sur la GT avec un bridage privant d’exploiter les hauts régimes pourtant assez utiles. Ils pourront se consoler avec une moto saine à souhaits et fort bien finie, agréable et particulièrement valorisante. Les plus hardis, quant à eux, pourront opter pour la standard, plus amusante et plus accessible, y compris en hauteur de selle.

Caradisiac a aimé

Le caractère moteur (accessible et 100 % exploitable)

L’aisance sur route impressionnante

Le poids contenu et peu sensible

Caradisiac n'a pas aimé

Le freinage déstabilisant

Les reflets dans l’instrumentation

L’absence de shifter

Yamaha Tracer 7 Yamaha Tracer 7 GT Look















Design















Qualité de finition/montage















Aspects pratiques















Instrumentation















Espace de rangement















Équipement de série















Ergonomie/confort















Position de conduite















Protection (vent/pluie)















Duo















Confort















Prise en main















Déplacement à l’arrêt















Moteur















Sonorité















Puissance/performance















Couple















Reprise/souplesse/vibration















Boîte de vitesses















Gestion cartographie















Châssis















Répartition des masses















Tenue de route















Remontée d’informations















Qualité de suspensions















Réglages suspensions















Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)















Freinage















Feeling au levier/pied















Qualité d’ABS















Efficacité de freinage















Budget















Prix d’achat















Rapport qualité/prix















Rapport à la concurrence















Consommation

















La fiche technique de la Yamaha Tracer 7

Type de moteur Quatre temps, Deux cylindres, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes Cylindrée 689 cm³ Alésage x course 80,0 x 68,6 mm Taux de compression 11,5 : 1 Puissance maximale 54 kW à 8 750 tr/min Puissance de la version bridée 35,0 kW à 7 750 tr/min Couple maximal 68,0 N.m (6,9 m.kgf) à 6 500 tr/min Lubrification Carter humide Embrayage À bain d'huile, Multidisque Allumage Allumage électronique (TCI) Mise en route Démarreur électrique Transmission Prise constante, Six vitesses Transmission finale Chaîne Consommation de carburant 4,1 L/100 km Émission de CO₂ 97 g/km Admission Injection électronique

Cadre Diamant, Poutre en tube d'acier Angle de chasse 25,2º Chasse 99,1 mm Suspension avant Fourche télescopique inversée de 41 mm de diamètre Suspension arrière biellettes de suspension, Ressort hélicoïdal/Amortisseur hydraulique à gaz, Bras oscillant Débattement avant 130 mm Débattement arrière 139 mm Frein avant Double disque de 298 mm de diamètre à commande hydraulique Frein arrière Simple disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique Pneu avant 120/70 ZR 17 M/C (58W) Pneu arrière 180/55 R 17 M/C (73W)