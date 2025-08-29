3. L'avis de la rédaction sur la BMW R 1300 R
Moins puissante qu’une Hornet 1000 SP à laquelle elle rend jusqu’à 7 chevaux, 25 à 30 kg et fait le double niveau proportions et niveau tarif (!) tout en faisant la même chose : remuer les tripes et proposer ce que rares sont les autres à proposer. Haut de gamme, donc, technologique, certes, la R 1300 R culmine à près de 24 000 € dans la version « Sport » essayée (ASA ou non), soit le tarif approximatif d’une Streetfighter V4 « de base », autrement plus démonstrative et véritable ballerine boxeuse. Même la toute nouvelle Speed Triple RX à 21 695 € ne parvient pas à accrocher cette valeur tarifaire, alors qu’elle est autrement plus puissante et fort bien dotée d’origine. Alors, on ne peut pas dire que la nouvelle R 1300 R soit accessible, mais elle est copieuse et originale, impressionnante à plus d’un titre, à tort ou à raison. Et surtout, elle se démarque. Dut-on composer avec une électronique devenant d'autant plus complexe à paramétrer ou à comprendre que chaque option ajoute un niveau de personnalisation (modes moteur, mode de comportement, mode de suspension, mode ASA...), et le réglage universel n'existe pas vraiment : on cherche toujours le confort et on joue souvent des boutons en fonction du type de route et de conduite.
Si vous recherchez la performance pure, passez votre chemin, nous venons de le voir, d’autres sont plus indiquées, mais niveau sensations, le bicylindre à plat, sa présence physique et mécanique, son couple de renversement sans oublier sa transmission par cardan, seul argument différenciant avec la fourche de nouvelle génération incluse dans le DSA (introuvable ailleurs), ou encore la possibilité d’opter pour la boîte ASA (notamment pour une utilisation urbano routiero GT), font de ce roadster outrancier et raisonnable à la fois une moto des plus irrationnelle et une reine de l'illusion, capable de vous faire croire qu'elle fulmine et arrache alors que d'autres sont pires, mais pas avec les mêmes formes.
S’il n’est pas sûr qu’on la choisisse pour son physique, on taillera la route avec elle parce que l’on aime ce qu’elle est, ce qu'elle représente, ce qu’elle propose et on oubliera ce qu’elle nous coûte. La recette d’un couple qui dure ?
Caradisiac a aimé
-
Le caractère du moteur
-
La probité du DSA
-
L'ASA une fois bien en mains
Caradisiac n'a pas aimé
-
Raide comme la justice niveau confort
-
L'imbroglio électronique lorsque toutes options
-
Le tarif au regard de la « concurrence »
|BMW R 1300 R
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la BMW R 1300 R
|
Moteur
|
Modèle 2026
|Type
|Moteur boxer bicylindre à quatre temps refroidi par air/liquide, deux arbres à cames en tête commandés par pignons droits, un arbre d'équilibrage et distribution à calage variable d'admission BMW ShiftCam, Euro 5+
|Cylindrée
|1.300 cm3 (106,5 x 73 mm)
|Puissance
|145 ch (107 kW) à 7.750 tours/minute
|Couple
|149 Nm à 6.500 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|-
|Alimentation
|Injection électronique indirecte / gestion numérique du moteur avec actionneur de papillon électrique
|Mode de conduite
|Rain, Road et ECO / Option : Dynamic et Dynamic PRO
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile, commande hydraulique, antidribble
|Boîte de vitesses
|6 rapports à commande par crabots
|Transmission finale
|Par cardan
|
Partie cycle
|Cadre
|Concept de cadre en deux parties composé d’un cadre principal et d’un cadre arrière vissé au premier, moteur à fonction porteuse
|Longueur
|2.126 mm
|Largeur
|864 mm
|Empattement
|1.503 mm
|Garde au sol
|- mm
|Hauteur de selle
|785 mm
|Poids
|227 kg à sec, 239 kg tous pleins faits
|Suspension avant
|Fourche télescopique inversée de 47 mm. Débattement 140 mm.
|Suspension arrière
|Paralever EVO BMW Motorrad, monobras oscillant en fonte d'aluminium, axe de roulement de bras oscillant continu, jambe de suspension centrale. Débattement 130 mm
|Angle de chasse
|27°5'
|Chasse à la roue
|127 mm
|Frein avant
|Double disque de 320 mm de diamètre, étriers radiaux à 4 pistons, ABS Pro intégral BMW Motorrad
|Frein arrière
|Simple disque de 285 mm de diamètre, étrier flottant à double piston, ABS Pro intégral BMW Motorrad
|Roues
|Jantes en aluminium coulé, avant 3,50 x 17", arrière 6,00 x 17"
|Pneu avant
|120/70 ZR17
|Pneu arrière
|190/55 ZR17
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|3 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur TFT de 6,5 pouces
|Prise
|Port USB-C et prise 12V
|Application mobile
|BMW Motorrad Connected, Android et IOS
|
Contenances
|Réservoir
|17 litres
|Coloris
|Bleu, Exclusive, Performance, Option 719
|Prix
|16.600 euros
