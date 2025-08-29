Moins puissante qu’une Hornet 1000 SP à laquelle elle rend jusqu’à 7 chevaux, 25 à 30 kg et fait le double niveau proportions et niveau tarif (!) tout en faisant la même chose : remuer les tripes et proposer ce que rares sont les autres à proposer. Haut de gamme, donc, technologique, certes, la R 1300 R culmine à près de 24 000 € dans la version « Sport » essayée (ASA ou non), soit le tarif approximatif d’une Streetfighter V4 « de base », autrement plus démonstrative et véritable ballerine boxeuse. Même la toute nouvelle Speed Triple RX à 21 695 € ne parvient pas à accrocher cette valeur tarifaire, alors qu’elle est autrement plus puissante et fort bien dotée d’origine. Alors, on ne peut pas dire que la nouvelle R 1300 R soit accessible, mais elle est copieuse et originale, impressionnante à plus d’un titre, à tort ou à raison. Et surtout, elle se démarque. Dut-on composer avec une électronique devenant d'autant plus complexe à paramétrer ou à comprendre que chaque option ajoute un niveau de personnalisation (modes moteur, mode de comportement, mode de suspension, mode ASA...), et le réglage universel n'existe pas vraiment : on cherche toujours le confort et on joue souvent des boutons en fonction du type de route et de conduite.

Si vous recherchez la performance pure, passez votre chemin, nous venons de le voir, d’autres sont plus indiquées, mais niveau sensations, le bicylindre à plat, sa présence physique et mécanique, son couple de renversement sans oublier sa transmission par cardan, seul argument différenciant avec la fourche de nouvelle génération incluse dans le DSA (introuvable ailleurs), ou encore la possibilité d’opter pour la boîte ASA (notamment pour une utilisation urbano routiero GT), font de ce roadster outrancier et raisonnable à la fois une moto des plus irrationnelle et une reine de l'illusion, capable de vous faire croire qu'elle fulmine et arrache alors que d'autres sont pires, mais pas avec les mêmes formes.

S’il n’est pas sûr qu’on la choisisse pour son physique, on taillera la route avec elle parce que l’on aime ce qu’elle est, ce qu'elle représente, ce qu’elle propose et on oubliera ce qu’elle nous coûte. La recette d’un couple qui dure ?

