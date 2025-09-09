La "fausse" BMW d'Indiana Jones vendue pour une somme folle

Faisant partie de l'histoire de la saga Indiana Jones, la moto avec laquelle le célèbre explorateur a échappé aux Nazis dans la « Dernière croisade » cache bien son jeu.

Déguisée en BMW de la Wehrmacht, c'est en réalité une Ural K-650 que l'on retrouve dans la scène de la fuite d'Indiana Jones.

Car pour tourner cette scène, le réalisateur, Steven Spielberg a choisi un véhicule capable de résister aux chocs, aux chutes et aux manœuvres risquées. L'équipe du film s'est alors tournée vers des véhicules soviétiques bon marché disponibles aux États-Unis et les ont habillés façon armée nazie : peinture, symboles de la Wehrmacht et quelques autres détails faisant qu'à l'écran, ils ressemblaient à d'authentiques BMW.

Cette scène, dans laquelle Harrison Ford et Sean Connery, dans le side-car, fuient les Nazis a été tournée en Californie, en pleine guerre froide (la fin des années 1980), et c'est tout le paradoxe d'Hollywood, qui mettait alors en avant une production soviétique. Une moto tout de même largement inspirée des modèles BMW allemands, les Soviétiques ayant obtenu les plans détaillés des R71 et R75 suite à la seconde guerre mondiale.

Une production russe star d'Hollywood

La moto, une Ural/KMZ K-650, conservée depuis le tournage dans un garage, a récemment été vendue aux enchères. Le montant atteint par cette transaction fait même de cette moto l'Ural la plus chère jamais vendue : 138 600 dollars, soit près de 118 000 euros, et le double de son estimation.

La moto a été confiée à son nouvel acquéreur avec tous les documents permettant d'attester de son authenticité, notamment ceux de sa location par Lucasfilm pour le tournage du blockbuster hollywoodien.